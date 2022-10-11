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«Сейчас самое время действовать!»

  • 11/10/2022, 16:52
маркетинговая конференция
В Новосибирске прошла «БОЛЬшая конференция по маркетингу 2.0».

4 октября, в концертном зале им.Маяковского, 25 известных сибирских предпринимателей, в том числе владелец сети кофеен «Чашка Кофе» и пивных ресторанов «Beerman» Денис Иванов, рассказали о том, как масштабируют свой бизнес в кризис.

Выступающие дали аудитории практические советы по оптимизации маркетинговой стратегии, процессов в отделе продаж и программам повышения клиентской лояльности, а также по продвижению в соцсетях при всех ограничениях и работе с личным брендом.

«БОЛЬшую конференцию 2.0» посетили более 1000 человек из разных городов России (Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Кемерово, Иркутск, Барнаул). И такой ажиотаж неудивителен, если посмотреть на список хедлайнеров и темы их выступлений:

  • Ресторатор Денис Иванов ( #СИБИРЬСИБИРЬ, Жан Хуан Лу, Beerman, «Чашка кофе») выступил с историей успеха.
  • Серийный предприниматель Александр Долгов (основатель сети студий Laser Love, сети ЧебурекМи, доставки шашлыка Magma Food) объяснил как связать маркетинг и продажи в инструмент для печати денег.
  • Егор Козловский (собственник 2х сетей салонов красоты GOLOVA x TELO) рассказал как рекламироваться во время турбулентности.
  • Янис Кайшев (руководитель мужского клуба «ОПОРА», владелец сети парикмахерских «Папа дома») поговорил про идеологию ценности в бизнесе.
  • Яна Фомина (основательница итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top, участница реалити-шоу «Адский шеф» на канале «Пятница») выступила с темой «Личный бренд: сколько это стоит?»
  • А Илья Сухарев ( владелец бренда «Фермер-центр»), поделился секретами устойчивости бизнеса в период неопределенности.

Собрать экспертов такого уровня в один день и на одной сцене было непросто, но у организаторов мероприятия получилось! Поэтому попасть на конференцию стало большой удачей для всех предпринимателей. Если же у вас не было возможности услышать спикеров вживую, то есть хорошая новость: весь день велась профессиональная съемка. Запись всего мероприятия вы можете посмотреть по ссылке. Берите блокнот потолще и приступайте к изучению эксклюзивной информации от профессионалов своего дела! Не теряйте время.

Стоит отметить, что проект «БОЛЬшая конференция 2.0» имеет серьезную поддержку от партнеров самого разного уровня. Открыл программу Максим Останин — заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Продолжили торжественную часть председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов и основатель федерального проекта «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА» Кристина Дель. Также к вступительному слову присоединилась Татьяна Широцкая, заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области.

Само мероприятие прошло при поддержке:

  • Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».
  • Центра Поддержки Предпринимательства «МОЙ БИЗНЕС».
  • МИНПРОМТОРГа.
  • Городского Центра Развития Предпринимательства.
  • Департамента Инвестиций Новосибирской Области.
  • Группы компаний «АУРА» – оборудование и решения для бизнеса.
  • Кондитерского дома «Куликов» – вкуснейшие торты и десерты из натуральных ингредиентов, подаренных природой.
  • РОССУВЕНИР – деловые подарки и бизнес-сувениры с логотипом вашей компании.
  • Группы Компаний «КАЛИАР» – дом вашей мечты за 3-4 месяца.
  • «Фабрика красоты» – центр коррекции фигуры, авторского ручного массажа, аппаратной косметологии.
  • Центра Стоматологии «Белая аптека» – стоматология полного цикла: хирургия, ортопедия, терапия, ортодонтия, пародонтология; отдельный кабинет диагностики — рентген-кабинет.
  • «Мир Порядка» – приводим в порядок пространство и мысли.

 

Программа длилась более 8 часов и включила в себя 25 выступлений на актуальные темы этого года.

 

  • Александр Быков – Топ-5 ошибок при создании воронки продаж.
  • Даниил Бессонов – 8 шагов построения эффективной системы онлайн-продвижения.
  • Кристина Гриднева – Анализ ценовых активностей и рекламных кампаний.
  • Кирилл Свитковский – Интернет маркетинг: как выстроить прибыльную систему и не ошибиться с подрядчиками.
  • Алексей Карпачев – Искусственный интеллект для прорыва и автоматизации в продажах.
  • Дмитрий Матющенко – Органический трафик из Instagram*, YouTube и TikTok. Видео воронки, миграция между соцсетями и оптимизация продаж
  • Ксения Тернова – Эффективный кросс-маркетинг. Пошаговая инструкция
  • Данила Беляев – Системы лояльности: необходимые инструменты и как они увеличивают прибыль.
  • Роман Петров – Замани клиента бонусом! Как сделать лид-магнит прямо из CRM.
  • Анна Дрылёва – Как составить скрипты продаж для вашего бизнеса: инструкция, примеры.
  • Екатерина Чебыкина – Маркетинг для салонов красоты.
  • Марина Синицына – Построение эффективной системы продаж в сфере страхования.
  • Никита Савельев – Актуальные каналы трафика.
  • Наталья Порошина – Брендинг, как из услуги и продукта создать узнаваемый бренд.

 

Отдельный блок был посвящен архитектуре личного бренда.

 

  • Светлана Гердюк рассказала про 4 шага к формированию сильного персонального бренда предпринимателя.
  • Екатерина Пхайко про 10 страхов при создании личного бренда.
  • Дарья Боркова – Трекинг счастливого предпринимателя.
  • Марина Фещенко – Новое мышление предпринимателя для роста бизнес-показателей.

 

В 21:00, после окончания конференции началась неформальная часть — нетворкинг в гастро-баре Poke Top, среди бизнесменов города и спикеров конференции. Гости смогли задать вопросы, которые у них возникли во время выступления, обменяться мыслями об оптимальных стратегиях развития и взять совет у предпринимателей со стажем и коллег по цеху.

Напоминаем, что для всех, кто пропустил «БОЛЬшую маркетинговую конференцию 2.0», доступна запись.

Берите возможность получить знания от людей, которые используют кризис, как трамплин к новым достижениям!

P.S. И обязательно следите за обновлениями. Не за горами «БОЛЬшая маркетинговая конференция 3.0»!

Фото предоставлено реготделением «ОПОРА РОССИИ»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России маркетинговая конференция маркетинг


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