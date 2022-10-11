«Сейчас самое время действовать!»

4 октября, в концертном зале им.Маяковского, 25 известных сибирских предпринимателей, в том числе владелец сети кофеен «Чашка Кофе» и пивных ресторанов «Beerman» Денис Иванов, рассказали о том, как масштабируют свой бизнес в кризис.

Выступающие дали аудитории практические советы по оптимизации маркетинговой стратегии, процессов в отделе продаж и программам повышения клиентской лояльности, а также по продвижению в соцсетях при всех ограничениях и работе с личным брендом.

«БОЛЬшую конференцию 2.0» посетили более 1000 человек из разных городов России (Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Кемерово, Иркутск, Барнаул). И такой ажиотаж неудивителен, если посмотреть на список хедлайнеров и темы их выступлений:

Ресторатор Денис Иванов ( #СИБИРЬСИБИРЬ, Жан Хуан Лу, Beerman, «Чашка кофе») выступил с историей успеха .

( #СИБИРЬСИБИРЬ, Жан Хуан Лу, Beerman, «Чашка кофе») выступил . Серийный предприниматель Александр Долгов (основатель сети студий Laser Love, сети ЧебурекМи, доставки шашлыка Magma Food) объяснил как связать маркетинг и продажи в инструмент для печати денег.

(основатель сети студий Laser Love, сети ЧебурекМи, доставки шашлыка Magma Food) объяснил Егор Козловский (собственник 2х сетей салонов красоты GOLOVA x TELO) рассказал как рекламироваться во время турбулентности .

(собственник 2х сетей салонов красоты GOLOVA x TELO) рассказал . Янис Кайшев (руководитель мужского клуба «ОПОРА», владелец сети парикмахерских «Папа дома») поговорил про идеологию ценности в бизнесе.

(руководитель мужского клуба «ОПОРА», владелец сети парикмахерских «Папа дома») поговорил Яна Фомина (основательница итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top, участница реалити-шоу «Адский шеф» на канале «Пятница») выступила с темой «Личный бренд: сколько это стоит?»

(основательница итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top, участница реалити-шоу «Адский шеф» на канале «Пятница») выступила с темой А Илья Сухарев ( владелец бренда «Фермер-центр»), поделился секретами устойчивости бизнеса в период неопределенности.

Собрать экспертов такого уровня в один день и на одной сцене было непросто, но у организаторов мероприятия получилось! Поэтому попасть на конференцию стало большой удачей для всех предпринимателей. Если же у вас не было возможности услышать спикеров вживую, то есть хорошая новость: весь день велась профессиональная съемка. Запись всего мероприятия вы можете посмотреть по ссылке . Берите блокнот потолще и приступайте к изучению эксклюзивной информации от профессионалов своего дела! Не теряйте время.

Стоит отметить, что проект «БОЛЬшая конференция 2.0» имеет серьезную поддержку от партнеров самого разного уровня. Открыл программу Максим Останин — заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Продолжили торжественную часть председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов и основатель федерального проекта «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА» Кристина Дель. Также к вступительному слову присоединилась Татьяна Широцкая, заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области.

Само мероприятие прошло при поддержке:

Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

Центра Поддержки Предпринимательства «МОЙ БИЗНЕС».

МИНПРОМТОРГа.

Городского Центра Развития Предпринимательства.

Департамента Инвестиций Новосибирской Области.

Группы компаний «АУРА» – оборудование и решения для бизнеса.

Кондитерского дома «Куликов» – вкуснейшие торты и десерты из натуральных ингредиентов, подаренных природой.

РОССУВЕНИР – деловые подарки и бизнес-сувениры с логотипом вашей компании.

Группы Компаний «КАЛИАР» – дом вашей мечты за 3-4 месяца.

«Фабрика красоты» – центр коррекции фигуры, авторского ручного массажа, аппаратной косметологии.

Центра Стоматологии «Белая аптека» – стоматология полного цикла: хирургия, ортопедия, терапия, ортодонтия, пародонтология; отдельный кабинет диагностики — рентген-кабинет.

«Мир Порядка» – приводим в порядок пространство и мысли.

Программа длилась более 8 часов и включила в себя 25 выступлений на актуальные темы этого года.

Александр Быков – Топ-5 ошибок при создании воронки продаж.

Даниил Бессонов – 8 шагов построения эффективной системы онлайн-продвижения.

Кристина Гриднева – Анализ ценовых активностей и рекламных кампаний.

Кирилл Свитковский – Интернет маркетинг: как выстроить прибыльную систему и не ошибиться с подрядчиками.

Алексей Карпачев – Искусственный интеллект для прорыва и автоматизации в продажах.

Дмитрий Матющенко – Органический трафик из Instagram*, YouTube и TikTok. Видео воронки, миграция между соцсетями и оптимизация продаж

Ксения Тернова – Эффективный кросс-маркетинг. Пошаговая инструкция

Данила Беляев – Системы лояльности: необходимые инструменты и как они увеличивают прибыль.

Роман Петров – Замани клиента бонусом! Как сделать лид-магнит прямо из CRM.

Анна Дрылёва – Как составить скрипты продаж для вашего бизнеса: инструкция, примеры.

Екатерина Чебыкина – Маркетинг для салонов красоты.

Марина Синицына – Построение эффективной системы продаж в сфере страхования.

Никита Савельев – Актуальные каналы трафика.

Наталья Порошина – Брендинг, как из услуги и продукта создать узнаваемый бренд.

Отдельный блок был посвящен архитектуре личного бренда.

Светлана Гердюк рассказала про 4 шага к формированию сильного персонального бренда предпринимателя .

. Екатерина Пхайко про 10 страхов при создании личного бренда.

Дарья Боркова – Трекинг счастливого предпринимателя.

Марина Фещенко – Новое мышление предпринимателя для роста бизнес-показателей.

В 21:00, после окончания конференции началась неформальная часть — нетворкинг в гастро-баре Poke Top, среди бизнесменов города и спикеров конференции. Гости смогли задать вопросы, которые у них возникли во время выступления, обменяться мыслями об оптимальных стратегиях развития и взять совет у предпринимателей со стажем и коллег по цеху.

Напоминаем, что для всех, кто пропустил «БОЛЬшую маркетинговую конференцию 2.0», доступна запись.

Берите возможность получить знания от людей, которые используют кризис, как трамплин к новым достижениям!

P.S. И обязательно следите за обновлениями. Не за горами «БОЛЬшая маркетинговая конференция 3.0»!