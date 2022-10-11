Nissan уходит из России

Минпромторг России сообщает, что его федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ» получает российские активы Nissan. Исполнительный комитет Nissan одобрил эту сделку. В сообщении говорится о заводе компании в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») «НАМИ», в том числе производства и центра продаж в Москве. Обслуживанием автомобилей Nissan в России теперь займется бывший актив Renault АвтоВАЗ. Сделка предусматривает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет, сообщил Минпромторг.

Описанная схема идентична тому, как Renault уходил из РФ: активы французской компании отошли Москве, а доля в АвтоВАЗе — подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». У Renault есть аналогичный опцион на выкуп своей доли в АвтоВАЗе, но в случае французской компании это зависит от поставок, комплектующих на отечественный завод.

Выпуск автомобилей бренда на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовал в 2009 году. Производственная мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год, однако производилось гораздо меньше. За 2021 год завод увеличил производство на 17%, до 45 тыс. моделей Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. В 2021 году на российском рынке было продано 51,4 тыс. автомобилей под маркой Nissan. Доля на рынке составила 3,1%. В этом году работа завода была приостановлена в марте.

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