Рекламодателям

На какие объекты в Новосибирске реально взять ипотеку под 5%?

  • 21/03/2022, 14:35
новости бизнеса
Ставка от 5%: где и на какие дома в Новосибирске реально дают ипотеку

В Новосибирске еще реально взять ипотеку по ставке втрое ниже нынешних стандартных условий. Как успеть воспользоваться докризисными условиями, где и на какие объекты дают ипотечные кредиты — в нашем материале.

По мнению экспертов, это отличная возможность купить новостройку для выросшей семьи по докризисным ставкам

В начале марта под влиянием внешнеэкономических рисков Центробанк резко — вдвое — поднял ключевую ставку до 20% годовых, что привело к такому же резкому ухудшению условий по ипотечным кредитам.

Сейчас получить кредит в Новосибирске по стандартным программам банков реально по ставке 18–22%, и докризисные условия, особенно льготные, являются самыми привлекательными на рынке.

В рамках госпрограммы по семейной ипотеке, по данным «ДОМ.РФ», средневзвешенная ставка была равна 4,76% при первоначальном взносе в 26,58%. По итогам прошлого года Новосибирская область входит в топ-10 регионов-лидеров по выдаче семейной ипотеки: был выдан 3171 кредит на общую сумму в 9,63 млрд рублей.

Семейную ипотеку могут получить граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года (включительно), имеющий гражданство РФ. Правило распространяется и на приемных детей. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Новосибирской области составляет 6 млн рублей.

Пока сообщается, что семейную ипотеку на прежних условиях и под такую ставку можно будет взять лишь до конца марта. О сохранении условий по льготным ипотечным программам до конца текущего месяца сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом чиновник отмечает резкий рост спроса на семейную ипотеку за последние дни — от 30 до 60%.

— Мы понимаем, что это допнагрузка на бюджет. Мы считаем, сколько это может быть, — отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что минимальный процент по льготной ипотеке может быть увеличен до 12%.

новости бизнеса

«Расцветай на Обской» — дом готов. Выдача ключей в мае. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 75 кв. м и 87 кв. м. Их планировки продуманы и функциональны: без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

В пятерку банков-лидеров по выдачам семейной ипотеки входят ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ, АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк». Мы уточнили у банков в Новосибирске, готовы ли они кредитовать семейных заемщиков на льготных условиях.

  • В пресс-службе «Альфа-Банка» подтвердили, что доля выдач по ипотечным программам кратно возросла. Банк на текущий момент осуществляет выдачу только по ипотечным программам с государственной поддержкой.
  • В пресс-службе ВТБ подтвердили, что ипотека с господдержкой выдается. Базовые ставки по льготным жилищным кредитам остаются без изменений.
  • В «Промсвязьбанке» также сообщили, что продолжают выдавать ипотеку в рамках программ с господдержкой на прежних условиях. На сегодняшний день клиенты могут воспользоваться программой «Семейная ипотека» по ставке от 4,39%.
  • В банке «Открытие» в Новосибирске сообщили, что на данный момент лимиты позволяют выдавать семейную ипотеку всем, кто подходит под требования программы и банка.

— Семейная ипотека пользуется спросом. К тому же максимальная сумма по этой программе для нашего региона — 6 млн рублей, что позволяет семьям выбрать достойное жилье из широкого спектра предложений, — сообщила Наталья Колбаскина, руководитель Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске.

К тому же в ряде крупных агентств недвижимости города действует программа выкупа квартир, значит, продать старое жилье в короткий срок вполне реально. Руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Жуков отмечает, что спрос на вторичное жилье в Новосибирске довольно высок.

— Людей с наличными деньгами достаточно на рынке, продавцы опасаются продавать, в итоге желающих купить на порядок больше чем желающих продать, — отмечает эксперт. — Эту ситуацию можно использовать, чтобы запрыгнуть в последний вагон феноменально низких докризисных ставок по ипотеке.

Где купить?

Еще одну важную и характерную деталь в предпочтениях семейных покупателей отметили в отделе продаж группы компаний «Расцветай».

— Сейчас особенно актуально стало купить квартиру в готовом доме, — отметили в ГК «Расцветай». — При этом люди обоснованно опасаются роста цен в новостройках из-за увеличения стоимости импортных отделочных материалов, оборудования.

ГК «Расцветай» — лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир. Большинство проектов было введено в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании.

В портфеле застройщика есть готовые проекты, где двух- и трехкомнатные квартиры идеально заточены под потребности семей с детьми. Выдача ключей от них состоится в ближайшее время. В доме «Расцветай на Обской» — в мае, новоселы «Дома на Шамшиных» получат ключи уже в конце марта, «Расцветай на Ядринцевской» выдает ключи покупателям квартир в конце апреля. Это значит, что новоселам не надо будет одновременно платить ипотеку и снимать жилье, — можно сразу же делать ремонт и заезжать.

Все три проекта отличает выгодное расположение, развитая транспортная и социальная инфраструктура района, привлекательные планировки и скрупулезное качество строительства.

Кроме того, в «Расцветай на Обской» и «Доме на Шамшиных» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками.

новости бизнеса

«Дом на Шамшиных» — дом готов. Выдача ключей в конце марта. В «Доме на Шамшиных» — просторные трехкомнатные квартиры площадью 85–91 кв. м, Базовые планировки таких квартир легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяет только желание семьи. Это делает квартиры адаптивными к потребностям хозяев.

По данным опроса ГК «Расцветай», каждый четвертый новосибирец готов менять район ради удобной логистики и экономии времени в дороге на работу. Поэтому застройщик тщательно просчитывает локацию, чтобы родителям было удобно добираться на работу, а детям — в школу, детский сад, кружки и спортивные секции.

  • «Расцветай на Обской» расположен вблизи набережной. Рядом «Речной вокзал», возможность комфортно добираться на левый и правый берег. Школа в соседнем здании, детский сад неподалеку. В районе строят новую школу и детский сад.
  • Проекты в Центральном районе — «Дом на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» — это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, самые престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей) в шаговой доступности, Центральный парк, и вся инфраструктура центра Новосибирска.

Весомые преимущества трехкомнатных квартир в проектах ГК «Расцветай» — разнесенные спальни, два санузла, при этом один из них — рядом с родительской спальней, кухни-гостиные и выделенные места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для совместных посиделок и игр с детьми и хранения вещей.

В целях безопасности новосибирцы просят, чтобы в детской не было балкона, а окна на кухне и в гостиной должны выходить во двор, чтобы играющего на площадке ребенка было видно.

новости бизнеса

Придомовая территория «Дома на Шамшиных». Современная детская площадка — один из основных элементов благоустройства объектов ГК «Расцветай».

— Трехкомнатные квартиры в каждом доме ГК «Расцветай» похожи на конструктор, — делится руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости Александр Задара. — Базовые планировки легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи.

Также представитель Центрального агентства недвижимости отмечает доступность паркинга в объектах ГК «Расцветай».

— Здесь есть удобные машиноместа, где можно разместить сразу два, а то и три автомобиля по справедливым ценам, что очень актуально для семейных людей: не нужно думать, куда поставить папин седан или мамин хетчбэк, — говорит Задара.

Еще одно весомое преимущество домов от группы компаний «Расцветай» — качество строительства. Качественная инженерия, кирпич высокого качества, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.

Застройщики: СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; СЗ «Дом на Шамшиных».
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.
*Дополнительные условия, в том числе о необходимости страхования, уточняйте в отделе продаж ГК «Расцветай».

Рекламный материалФото предоставлены пресс-службой компании

484

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки в новосибирске надежный застройщик ипотека инвестиции в недвижимость


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирской области «перевербуют» сотрудников иностранных компаний

Речь идет о компаниях, прекративших деятельность в стране в связи со спецоперацией России на Украине.
Читать статью >>
Русфонд

Девочке с синдромом Шерешевского-Тёрнера требуется дорогостоящее лекарство

Необходимо собрать — 293 029 рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирская область ждет крупные поставки сахара

За минувшую неделю официально его цена поднялась более чем на 7%.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Прощание новосибирцев с масками все ближе

Хотя мнения профильных подразделений об отмене масочного режима в регионе разнятся.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

Интервью

Мода навсегда. Несмотря ни на что

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области «перевербуют» сотрудников иностранных компаний

21/03/2022, 15:45

Девочке с синдромом Шерешевского-Тёрнера требуется дорогостоящее лекарство

21/03/2022, 15:31

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

21/03/2022, 14:55

Новосибирская область ждет крупные поставки сахара

21/03/2022, 13:17
Популярное

Торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока в магазины

21/03/2022, 16:34

Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян

21/03/2022, 13:21

В магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы

18/03/2022, 12:46

Эксперты перечислили лекарства, которые могут исчезнуть с прилавков из-за санкций

18/03/2022, 12:23

Ученые объяснили, почему неэффективен масочный режим

17/03/2022, 11:59

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

17/03/2022, 10:47

VK Group намерена перезапустить два сервиса сообщений

16/03/2022, 15:31
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ удвоил выдачу цифровых карт

21/03/2022, 15:18

Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэком

21/03/2022, 14:01

Предпринимателей приглашают на вебинар «ВЭД в условиях санкций: ограничения и перспективы»

21/03/2022, 13:00

Информация под защитой: «Ростелеком» организует для бизнеса сети VPN

21/03/2022, 10:34

Получайте и отправляйте денежные переводы за рубеж через Банк «Левобережный»

18/03/2022, 17:06

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Новосибирцы оценили телемедицину

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска