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Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

В Новосибирске есть примеры, когда стоимость квадратного метра в рядом стоящих новостройках очень разнится.
  • 30/09/2019, 14:27
Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

На первый взгляд, все одинаково: локация, социальная инфраструктура, планировки. «В чем же тогда разница?» — недоумевают потенциальные покупатели. Начинают детально изучать вопрос: выясняется, что застройщик сэкономил на строительных материалах.

По утверждению экспертов рынка, использование некачественных материалов — это не только причинение дискомфорта новоселам, но и невыгодное вложение денег: дома, построенные из некачественных материалов, будут быстро терять в цене, и такую квартиру в дальнейшем будет тяжело продать.

Компании, работающие в сегменте «комфорт+» и дорожащие репутацией, на материалах не экономят. Один из застройщиков, который придерживается этого принципа, — ГК «Расцветай». К примеру, при строительстве ЖК «Расцветай на Маркса», ЖК «Расцветай на Гоголя» и Дома на Федосеева использован облицовочный кирпич, применяемый в Новосибирске при возведении объектов бизнес-класса. Для устройства монолитных конструкций в домах ГК «Расцветай» применяется опалубка PERI, благодаря этому достигается безупречно ровная поверхность монолитного железобетона — этот фактор сокращает затраты на отделочные работы. Окна со стеклопакетом Lifeglass, эффективно удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом, из-за чего экономится электрическая и тепловая энергия. Для обеспечения комфортного проживания в квартирах ГК «Расцветай» застройщик также устанавливает современные блочные индивидуальные тепловые пункты, которые имеют высокие потребительские свойства: надежность, эстетичный вид и сокращение срока монтажа. Кроме того, в новостройках ГК «Расцветай» используются распределительные коллекторы, в квартирах — трубы горизонтальной разводки из сшитого полиэтилена и приборы отопления от ведущих европейских производителей с встроенной термодинамикой.

При выборе жилья в новостройке каждый желающий может записаться на экскурсии в жилых комплексах ГК «Расцветай» и увидеть, чем квартиры класса «комфорт+» отличаются от других предложений на рынке новостроек.

Записаться на экскурсию можно по телефону 255-88-22

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

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