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В 2019 году набор на программу подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» увеличился вдвое

Сейчас в магистратуре обучается 15 человек.
  • 30/09/2019, 14:30
В 2019 году набор на программу подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» увеличился вдвое

Десять студентов поступили в 2019 году на магистерскую программу «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» Новосибирского государственного университета, по которой готовят кадры для центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Это вдвое больше, чем в прошлом году — сейчас в магистратуре обучается 15 человек.

— Набор в значительной степени иногородний — поступили не только студенты из Новосибирска, но также из Омска, Самары, Красноярска, Барнаула и Кемерова. Еще два студента, победители международной олимпиады по химии, приехали учиться из-за рубежа — Индии и Египта, — рассказала заведующая кафедрой химии твердого тела факультета естественных наук (ФЕН) НГУ, ведущий научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, доктор химических наук Елена Болдырева.

Отмечается, что магистрантами стали победители и призеры студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлениям «Физические методы в междисциплинарных исследованиях» и «Физическая химия и катализ».

— Направление обучения очень востребованное, студенты это понимают. Как только информация о возможности получить такое образование у нас стала распространяться, студенты стали задумываться о переезде для продолжения учебы в НГУ. Очень важно, что Зимняя школа олимпиады «Я — профессионал» дала им возможность сначала приглядеться к НГУ, чтобы потом без страха и колебаний переехать сюда. Для медалистов, победителей, призеров олимпиады были предусмотрены льготы при поступлении, — пояснила Елена Болдырева.

Занятия по программе для подготовки специалистов в области синхротронных исследований собирают аншлаг — их посещают студенты других специальностей, и мест в аудиториях не хватает. Создатели программы планируют сделать онлайн-курсы, чтобы охватить как можно больше желающих.

— Спецкурсы магистратуры оказались так востребованы, что на них ходят не только наши студенты, но и студенты других кафедр и специальностей ФЕН, физфака и геолого-геофизического факультета. На занятиях аншлаг, уже пришлось заменять аудитории на большие по размеру, чтобы вместить всех желающих. Но это все равно капля в море, в сравнении с тем, сколько людей надо подготовить и переподготовить в ближайшие годы. Именно поэтому мы работаем над созданием курсов для удаленного обучения — в НГУ есть команда, которая профессионально занимается этим, — отметила Елена Болдырева.

По ее словам, направление подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» отличается междисциплинарностью. Тематика исследовательских проектов широка: разработка программного обеспечения для дифракционных исследований на источниках синхротронного излучения, исследования веществ и минералов in situ, кристаллизация вирусных белков для структурных исследований, исследование работы катализаторов, разработка материалов для рентгеновской микроскопии, исследование двумерных наноматериалов и материалов для фармации и энергетики. Магистранты выполняют проекты как в научно-образовательном центре «Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии» НГУ, так и в шести институтах СО РАН и совместно с ГНЦ «Вектор».

В этом году в программе появились новые курсы по следующим блокам: «Физические основы использования синхротронного излучения», «Методы исследования объектов различной природы, основанные на использовании синхротронного излучения», «Физико-химия процессов с участием конденсированных фаз», «Фундаментальные основы материаловедения». Разрабатываются практикумы по проектированию станций для ЦКП «СКИФ», физической химии и фармации, программированию для ЦКП. Также планируется создать совместные курсы с программой подготовки Big Data Analytics.

Фото предоставлено пресс-службой ЦКП «СКИФ»

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