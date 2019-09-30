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Истории успеха

«АБВ-Строй» инвестирует в новые материалы

Компания планирует запустить в Новосибирске производство окон, детских игрушек и запчастей для автомобильной промышленности из переработанной соломы.
  • 30/09/2019, 14:03
Автор: Юлия Данилова
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После получения результатов тестовых испытаний нового материала компания не исключает возможность привлечения внешних инвесторов для масштабирования производства.

— Наша компания занимается производством пластиковых окон. Перед нами стоит задача заменить поливинилхлорид на экологически чистый материал — из переработанной соломы. Когда мы были в составе делегации Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора (РКМБИ) в КНР, то нашли партнеров — производителей, которые помогли нам получить опытные образцы этой продукции, — рассказал InfoPro54 директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко.

Он подчеркнул, что технология, разработанная новосибирцами, уникальна и не имеет аналогов на мировом рынке. К Новому году новосибирцы планируют получить готовые образцы и приступить к тестовым испытаниям окон из нового материала в реальных условиях. Уже подобраны объекты, где они будут установлены. По оценкам Евгения Мироненко, тесты займут один-два года. Он не исключил, что в технологию придется вносить корректировки. После завершения испытаний компания планирует запустить производство окон из нового материала и выйти на большой рынок.

— Производство мы хотим запустить на своих мощностях в Новосибирске, так как наш регион удачно расположен с точки зрения логистики. Но для его запуска необходимо также подготовить рынок сбыта. В частности, сейчас наша компания поставляет и устанавливает окна в госучреждениях: школах, детсадах, объектах здравоохранения. Чтобы заменить поливинилхлорид новым материалом, необходимо внести соответствующие корректировки в ГОСТы, — поясняет Мироненко.

В стратегических планах «АБВ-Строй» — использование нового материала в производстве детских игрушек и пластиковых деталей для автомобильной промышленности.

— Это также будет замена неперарабатываемого материала на экологически чистый. Мы планируем произвести тестовые игрушки, запчасти и предложить оценить их экспертам, потенциальным заказчикам. Думаю, что к этой работе мы приступим в середине 2020 года, — пояснил директор «АБВ-Строй».

В качестве сырья для производства продукции компания намерена использовать местные сельхозкультуры. По словам Мироненко, расчетно для технологии подходит большинство культур, но производитель намерен протестировать их, чтобы выбрать наиболее оптимальные.

— Пока мы рассчитываем на свои инвестиции при реализации проекта. В перспективе, после получения результатов тестовых испытаний, будем рассматривать возможность привлечения внешних инвесторов. Мы заинтересованы в масштабном развитии производства, в том числе для выхода на международные рынки, — пояснил Евгений Мироненко.

Собеседник InfoPro54 не исключил, что продукция «АБВ-Строй» будет продаваться и на рынках КНР.

— Хочу отметить, что программа Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора уникальна. Она может стать проводником на рынок КНР как для начинающих предпринимателей с интересными проектами, так и для действующего бизнеса, который планирует расширять свои горизонты, работать с новыми партнерами. Китай — страна с очень перспективной экономикой, здесь огромный рынок сбыта, — рассуждает Мироненко. — Лично мне бы очень хотелось, чтобы эта программа развивалась, чтобы в ней принимали участие как можно больше российских предпринимателей, так как это может стать для них точкой роста.

По данным Rusprofile.ru, ООО «АБВ-Строй» создано в 2014 году, УК — 10 тысяч рублей. Учредителем компании является Евгений Мироненко. Текущий объем производства компании — 1000 оконных блоков в месяц.

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор — проект Российского союза молодежи, направленный на развитие предпринимательства и экономических отношений между Россией и Китаем. В 2018-м первая волна Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов прошла в Барнауле, Брянске, Новосибирске, Ульяновске и Уфе (Россия) и в Гуйяне, Нанкине, Сиане, Харбине и Чунцине (Китай). По ее итогам подписаны 50 соглашений о сотрудничестве в области электронной торговли, экспорта и импорта продуктов питания, высокотехнологичного оборудования, обмена технологиями (в том числе в области автомобилестроения), разработки и внедрения тест-систем для диагностики онкологических заболеваний, туризма и образовательных услуг.

Фото предоставлено Евгением Мироненко

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