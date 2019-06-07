Секреты фриланса: как работать через Интернет

Раз вы читаете эту статью, значит, умеете им пользоваться, а это уже половина дела. Если же вы хотите найти подходящее оплачиваемое занятие своим пожилым родственникам, не знакомым пока с «всемирной паутиной», то будьте готовы к тому, что вам придется либо обучить их работать с компьютером, либо стать для них постоянным помощником в общении с клиентами.
Фрилансерами (freelancer – работник, не входящий в штат предприятия) становятся по разным причинам – одним надоело каждый день вставать ни свет ни заря, другие потеряли работу, третьи вышли на пенсию и пр. Нет смысла писать полный список услуг, которые можно оказывать удаленно. Логичнее разделить способы удаленного заработка на несколько категорий.
Если вы бухгалтер, юрист, психолог, программист, преподаватель, дизайнер, и даже ветеринар, вы можете работать удаленно, используя свои знания и опыт. В зависимости от вашей специализации в деятельности будут некоторые нюансы:
Существует ряд услуг, для оказания которых не требуется специальное образование, но нужны особые умения.
Например, самая популярная среди фрилансеров работа писателя текстов (его часто называют копирайтером) предполагает высокую грамотность и хорошее владение русским языком. Такие работники в основном занимаются заполнением сайтов. Заказчик дает задание – к примеру, написать статьи о товарах, которыми торгует интернет-магазин – а копирайтер пишет тексты и отправляет их заказчику;
Неплохой доход можно получать, если вы умеете хорошо работать руками. Некоторые изготовители оригинальных тортов, хэнд-мейд одежды или эксклюзивных украшений смогли выйти на приличный уровень заработка, рекламируя и продавая свои изделия в Сети.
А что делать, если ваша специальность мало применима для удаленной работы, и при этом вы не владеете никакими особыми умениями?
Тогда обратите внимание на объявления, где предлагают обучить необходимым навыкам, либо же ищите подходящие обучающие курсы.
Например, достаточно востребовано в настоящее время онлайн-администрирование, когда нужно вести группу заказчика в соцсетях или мессенджерах. Можно, конечно, и самостоятельно освоить эту премудрость, изучив необходимую информацию. А можно пройти какой-либо онлайн-курс и получить соответствующий сертификат.
Итак, вы определились со способом удаленного заработка и решили приступить к делу. С чего начать?
К сожалению, в Сети велика вероятность нарваться на мошенников. Чтобы этого не произошло, соблюдайте следующие правила:
Надеемся, наша статья поможет вам найти подходящую работу через Интернет и добиться в ней успеха!
Фото: pixabay.com
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