Секреты фриланса: как работать через Интернет

Раз вы читаете эту статью, значит, умеете им пользоваться, а это уже половина дела. Если же вы хотите найти подходящее оплачиваемое занятие своим пожилым родственникам, не знакомым пока с «всемирной паутиной», то будьте готовы к тому, что вам придется либо обучить их работать с компьютером, либо стать для них постоянным помощником в общении с клиентами.

Фрилансерами (freelancer – работник, не входящий в штат предприятия) становятся по разным причинам – одним надоело каждый день вставать ни свет ни заря, другие потеряли работу, третьи вышли на пенсию и пр. Нет смысла писать полный список услуг, которые можно оказывать удаленно. Логичнее разделить способы удаленного заработка на несколько категорий.

Работа через Интернет по вашей специальности

Если вы бухгалтер, юрист, психолог, программист, преподаватель, дизайнер, и даже ветеринар, вы можете работать удаленно, используя свои знания и опыт. В зависимости от вашей специализации в деятельности будут некоторые нюансы:

К примеру, бухгалтеру нужно получать по электронной почте документы, разносить операции по счетам, рассчитывать налоги и сдавать регулярную отчетность в контролирующие органы;

Психолог может консультировать клиентов с помощью Skype, Whatsapp. Аналогичным образом работают репетиторами профессиональные преподаватели;

Немало ветеринаров создали свои странички в популярных социальных сетях, и там отвечают на вопросы за вознаграждение, а также при желании дают рекомендации с помощью того же скайпа.

Работа через Интернет, требующая определенных способностей

Существует ряд услуг, для оказания которых не требуется специальное образование, но нужны особые умения.

Например, самая популярная среди фрилансеров работа писателя текстов (его часто называют копирайтером) предполагает высокую грамотность и хорошее владение русским языком. Такие работники в основном занимаются заполнением сайтов. Заказчик дает задание – к примеру, написать статьи о товарах, которыми торгует интернет-магазин – а копирайтер пишет тексты и отправляет их заказчику;

Неплохой доход можно получать, если вы умеете хорошо работать руками. Некоторые изготовители оригинальных тортов, хэнд-мейд одежды или эксклюзивных украшений смогли выйти на приличный уровень заработка, рекламируя и продавая свои изделия в Сети.

Работа через Интернет, которой можно обучиться

А что делать, если ваша специальность мало применима для удаленной работы, и при этом вы не владеете никакими особыми умениями?

Тогда обратите внимание на объявления, где предлагают обучить необходимым навыкам, либо же ищите подходящие обучающие курсы.

Например, достаточно востребовано в настоящее время онлайн-администрирование, когда нужно вести группу заказчика в соцсетях или мессенджерах. Можно, конечно, и самостоятельно освоить эту премудрость, изучив необходимую информацию. А можно пройти какой-либо онлайн-курс и получить соответствующий сертификат.

Как искать работу через Интернет

Итак, вы определились со способом удаленного заработка и решили приступить к делу. С чего начать?

Во-первых, составьте небольшое резюме с описанием своих знаний, умений, опыта, которое вы будете выкладывать, регистрируясь на фрилансерских биржах;

Во-вторых, по возможности подготовьте портфолио – примеры ваших работ. Если пока таковых нет – не страшно, ведь уже при первом заказе портфолио появится, а с каждым новым будет расти;

В-третьих, займитесь поиском заказчиков. Для этого напишите о том, какую работу вы ищете, на своих страничках в соцсетях, на сайтах о работе, на тематических форумах. И обязательно зарегистрируйтесь на уже упомянутых фриланс-биржах. Для начала это могут быть fl.ru (здесь, правда, нужно будет заплатить за возможность видеть все заказы), freelance.ru и weblancer.net;

Общайтесь с «коллегами» на форумах при фриланс-биржах, в тематических группах соцсетей и пр. Это даст вам массу полезной информации и поможет избежать типичных ошибок;

Будьте готовы к тому, что сначала вы, скорее всего, сможете находить малооплачиваемые заказы. Но со временем вырастет ваш опыт, увеличится портфолио и появятся более крупные (а в идеале еще и постоянные) заказчики.

Основы безопасности при работе через Интернет

К сожалению, в Сети велика вероятность нарваться на мошенников. Чтобы этого не произошло, соблюдайте следующие правила:

Никогда не соглашайтесь на работу, где от вас требуют сначала заплатить заказчику деньги. Обычно это объясняется тем, что вас якобы зарегистрируют в какой-то важной базе или пришлют необходимые для работы материалы – бусы для сборки, например;

Обязательно ищите отзывы о потенциальном работодателе. А если это заказчик с фриланс-биржи, смотрите его рейтинг и длительность пребывания на данном ресурсе;

И самое главное – не отключайте критическое мышление. Оценивайте все предложения о работе через призму здравого смысла.

Надеемся, наша статья поможет вам найти подходящую работу через Интернет и добиться в ней успеха!

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