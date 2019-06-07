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В Новосибирской области число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 1,5 раза

В 80 регионах России в 2018 году «смертность» предприятий превысила их «рождаемость».
  • 07/06/2019, 10:02
В Новосибирской области число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 1,5 раза

За 2018 год в Новосибирской области закрылось 13039 предприятий, сообщили в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данные Росстата. Число созданных предприятий составило 8288 штук. Таким образом, число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 1, 57 раза.

Отмечается, что в целом по России в 2018 году было открыто 290 288 предприятий. В том же году прекратили свою деятельность 622 111 компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

— Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся. В 80 регионах РФ в 2018 году «смертность» предприятий превысила их «рождаемость», — отмечают аналитики.

Исследование показало, что в 36 регионах число закрывшихся предприятий было в 2 и более раза выше числа открывшихся предприятий.

— Цифры наглядно показывают, что проблемы с устойчивостью бизнеса существуют практически во всех российских регионах. Главные сложности, с которыми сталкиваются компании, – это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта и, зачастую, отсутствие информации о тех мерах поддержки, которые предлагает тот или иной регион. И это вопросы, которые региональным властям необходимо будет решить в самое ближайшее время, чтобы замедлить существующую динамику «вымирания» бизнеса, — считает Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

Фото: pixabay.com, автор- SimonMichaelHill

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