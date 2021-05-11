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«Сельская ипотека»: как купить жилье за городом

  • 11/05/2021, 17:43
Продолжается прием заявок на ипотеку по льготной ставке 3% годовых. Кредиты на загородную недвижимость доступны в Банке «Левобережный».

Примите участие в программе «Сельская ипотека» и купите квартиру или дом с земельным участком на выгодных условиях. Ставка по ипотеке составляет всего 3% годовых для всех. Кредит можно взять на срок от 3 до 25 лет. Возможная сумма – от 300 тыс. до 3 млн рублей. При оформлении кредита нужно внести первоначальный взнос в размере от 10% стоимости приобретаемой недвижимости, можно использовать материнский капитал.

Участникам «Сельской ипотеки» предоставляется широкий выбор жилья в сельской местности: вы можете купить квартиру на первичном/вторичном рынке, дом с участком или строящееся жилое помещение по договору долевого участия. Если же вы хотите дом, обустроенный по вашему вкусу с индивидуальными планировками, то вы можете направить кредит на строительство жилья.

Со всеми условиями «Сельской ипотеки» можно ознакомиться по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Чтобы получить бесплатную консультацию ипотечного специалиста, оставьте заявку на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы сельская ипотека банки Банк Левобережный


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