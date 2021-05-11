Найден мёртвым экс-чиновник мэрии

Депутат горсовета Новосибирска 4-го и 5-го созывов Иван Митряшин, впоследствии работавший в структурах мэрии обнаружен мёртвым. Об этом сообщает интернет-издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Несколько источников издания сходятся в том, что смерти экс-депутата и экс-чиновника предшествовала поножовщина. Один из источников не исключает не более, чем бытовую версию произошедшего.

— Сообщил о «пьяной драке», но от освещения подробностей отказался, — сообщает издание. — Речь может идти о бытовом конфликте.

Первый раз Митряшин был избран депутатом горсовета в 2005 году, затем переизбран в 2010 на территории Дзержинского района от партии «Единая Россия». В 2012 году был назначен начальником ГУБО мэрии Новосибирска. Год спустя скандально прославился заявлением в адрес общественников, протестующих против вырубки реликтовых деревьев на пересечении улицы Урицкого и Вокзальной магистрали.

— Никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут, потому что есть специалисты, — заявил тогда чиновник, — Они сделали оценку и пришли к выводу, что эти деревья требуют замены. Высадят новые. В чем проблема-то?

Вскоре после этого заявления Митряшин был уволен с должности.

В настоящий момент округ экс-депутата в Дзержинском районе представляет его экс-супруга Екатерина Митряшина, работающая в составе фракции «Единая Россия». Отец Митряшиной — Николай Мочалин — избран на территории района депутатом Заксобрания Новосибирской области («Единая Россия»).