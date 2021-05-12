Ушёл из жизни экс-глава областного Минсоцразвития

После сложного онкозаболевания скончался экс-глава регионального Минсоцразвития Сергей Пыхтин, более 10-ти лет стоявший во главе социальной политики Новосибирской области.

Сергей Пыхтин родился в 1950 году Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт. В 1973 году — хирург Тогучинской центральной районной больницы. В 1978 году — главный врач Коуракской больницы Тогучинского района. С 1984 по 1988 — заместитель главного врача Тогучинской центральной районной больницы. С 1988 — главврач ООО «Санаторий Тогучинский». Имел звание заслуженного врача Российской Федерации.

В 2000 году — начальник управления соцзащиты населения администрации Новосибирской области. С 2005 года — руководитель департамента труда и социального развития Новосибирской области, который с 13 сентября 2007 года реорганизован в департамент социального развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту Новосибирской области.

С 2010 по 2017 год — министр социального развития Новосибирской области. В этот период в министерство поступают довольно острые вопросы от ветеранов труда Новосибирской области, не получивших, положенную федеральным законодательством льготу — частичную компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как поясняли в министерстве, расчёт осуществлялся исходя не из федерального законодательства, а из регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ, определённого отдельно для каждого муниципального образования в регионе.

После реорганизации министерства в 2017 году — тогда произошло объединение министерство социального развития и министерство труда и занятости — уволен с занимаемой должности. Законность своего увольнения экс-глава Минсоцразвития области пытался оспорить.