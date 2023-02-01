Сельская ипотека поможет приобрести дом к наступлению весны

В рамках госпрограммы можно купить или построить дом в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Сумма кредита — от 500 тысяч до 3 млн рублей. Если требуется больше, то супруги могут оформить две ипотеки и получить 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 10% стоимости приобретаемого жилья. В счет него можно использовать материнский капитал, средства из федерального и местных бюджетов и от организации работодателя. Ипотека выдается на срок от 3 до 25 лет.
Напомним, госпрограмма сельской ипотеки была запущена в 2020 году. Россияне получили по ней почти 110 тысяч кредитов на 220,4 млрд рублей. Это позволило им приобрести и построить более 6 млн кв. м жилья за городом.
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Фото: unsplash.com
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