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Сельская ипотека поможет приобрести дом к наступлению весны

  • 01/02/2023, 13:07
Оформите льготную ипотеку под 3% годовых и вы сможете переехать за город и жить в своем доме, проводить больше времени на свежем воздухе и выращивать свежие продукты.

новости бизнесаВ рамках госпрограммы можно купить или построить дом в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Сумма кредита — от 500 тысяч до 3 млн рублей. Если требуется больше, то супруги могут оформить две ипотеки и получить 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 10% стоимости приобретаемого жилья. В счет него можно использовать материнский капитал, средства из федерального и местных бюджетов и от организации работодателя. Ипотека выдается на срок от 3 до 25 лет.

Напомним, госпрограмма сельской ипотеки была запущена в 2020 году. Россияне получили по ней почти 110 тысяч кредитов на 220,4 млрд рублей. Это позволило им приобрести и построить более 6 млн кв. м жилья за городом.

Получить консультацию по сельской ипотеке можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте или в BL-Online, и специалист банка вам перезвонит.

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Фото: unsplash.com

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Регионы: Сибирь

Теги : сельская ипотека ВТБ


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