Суд продлил домашний арест экс-главе правительства Кузбасса Телегину

Центральный районный суд города Кемерово в среду принял решение о продлении срока домашнего ареста бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Об этом сообщает «Интерфакс».

– Суд постановил продлить в отношении Телегина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 12 суток, а всего до 2 месяцев 12 суток. То есть до 15 февраля 2023 года, – вынесла решение судья.

Несмотря на увеличение срока, защите удалось добиться и смягчения некоторых запретов.

– Теперь Вячеславу Телегину разрешены свидания с женой, и он сможет находиться на приусадебном участке дома, где находится под арестом, – прокомментировал решение адвокат Телегина Евгений Хайрулин.

Прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки были рекомендованы Телегину врачами, соответствующие документы предоставила сторона защиты.

По версии следствия, Телегин в 2014-2018 годах, в период работы главой города Ленинск-Кузнецкий, действуя в сговоре с другими фигурантами дела, согласовал проведение аукционов по реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» и в дальнейшем содействовал заключению заведомо незаконных муниципальных контрактов в интересах ООО «ЭкоСтрой ЛК». Кроме того, установлено, что в 2018 году со счетов «ЭкоСтрой ЛК» была оплачена покупка автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в размере 4,9 млн рублей, который находился в личном пользовании Телегина.

По мнению стороны обвинения, Телегин тем самым похитил из бюджета порядка 72 млн 935 тыс. рублей, ему инкриминируют 30 эпизодов по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

С должности председателя правительства Кузбасса Телегин ушел по собственному желанию в августе 2022 года.

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