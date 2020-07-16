Число незаконно проданных мэрией квартир сократилось почти в 30 раз

Сотрудники мэрии незаконно реализовали не полторы тысячи, а 52 муниципальные квартиры. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявили, комментируя резонансное уголовное дело, представители прокуратуры Новосибирской области. Еще более 1,4 тысячи жилых помещений, по словам начальника отдела прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павла Илыка, — это общий жилой фонд, который мэрия реализует по законодательству, предоставляя жилье льготным категориям горожан.

— Давайте уже прекратим тиражировать это громкое название — «Хищение полутора тысяч квартир», — говорит Илык. — Данную недостоверную информацию о хищении этих полутора тысяч квартир предоставил ГУБЭП МВД РФ пять лет назад. Фактически в органы следствия никакой информации о хищении полутора тысяч квартир не предоставлялось. Органы следствия располагали информацией о хищении 52 квартир. Эти 52 факта были расследованы и направлены в суд. Полторы тысячи квартир на момент возбуждения дела находились в фонде мэрии и распределялись льготникам, выдавались по договору соцнайма, их никто не похищал.

— Верховный суд дважды отказал адвокатам в переносе процесса из Новосибирска, — сообщают в прокуратуре.

Напомним, что в 2015 году в СМИ (со ссылкой на правоохранительные органы) появилась информация о противоправной деятельности организованной группы, участники которой подозревались в хищении более полутора тысяч квартир. Трое из подозреваемых — бывший замначальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко, директор агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин и учредитель агентства недвижимости «Сибирский дом» Людмила Епихина — были арестованы.

В настоящее время дело в отношении озвученных прокуратурой 52 муниципальных квартир находится на рассмотрении в Центральном районном суде. Ущерб, по оценкам ведомства, составляет 166 млн рублей.

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