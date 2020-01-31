Сельскохозяйственные предприятия региона увеличили прибыль до 5,6 млрд рублей

В Новосибирской области прошло выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сельское хозяйство продолжает оставаться стабильно развивающейся отраслью региональной экономики, а сельскохозяйственный бизнес остается рентабельным, —подчеркнул министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Так, с прибылью завершили 2019 год 367 хозяйств: 87% от общего количества действующих организаций. В 2018 году прибыльных хозяйств было лишь 80%.

По его словам, увеличился и общий объем прибыли: оценочно это 5,6 млрд. рублей, для сравнения в 2018 году было 4,2 млрд рублей. Отчасти на рост выручки повлияла рыночная коньюнктура: цена реализации продукции росла быстрее, чем себестоимость. Но главным фактором роста стало увеличение объемов реализованной продукции, отмеченное во всех отраслях АПК.

— Наиболее рентабельными подотраслями по итогам года являются плодоводство – 59%, молочное животноводство – 31,8%, овощеводство – 25,1% и мясное птицеводство – 21,4%, — рассказал начальник управления экономики, анализа деятельности и государственной поддержки АПК Минсельхоза НСО Роман Земсков.

В пресс-службе правительства рассказали, что на реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» выделено в 2019 году ассигнований на сумму 2 млрд 964 млн рублей. Получателями господдержки стали 1044 субъекта.

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