ПСБ банк получил 24,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за 2019 год

— 2019 год – это первый год реализации стратегии ПСБ в новом статусе опорного банка для ОПК. Банк успешно реализует все поставленные перед ним задачи, как в части наращивания операционных доходов и роста эффективности, так и в части качественного и быстрого сопровождения ГОЗ и ОПК наравне с развитием гражданских сегментов бизнеса. Задачи на 2020 год достаточно амбициозны – мы будем продолжать активно наращивать долю обслуживания контрактов ГОЗ и развивать все рыночные сегменты, — прокомментировал финансовые итоги Евгений Смирнов, Главный финансовый директор ПСБ.

27 декабря 2019 года был подписан Федеральный закон №517 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», определяющий ПСБ в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Уже сейчас ПСБ обслуживает более 50% контрактов ГОЗ с обязательством довести эту долю до 70% в течении двух последующих лет.



Рост значимости ПСБ (ПАО) для экономики страны и сегмента ОПК подтверждается последними рейтинговыми действиями как российских, так и международных рейтинговых агентств. Так, в октябре 2019 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на 1 ступень до уровня АА(RU), а S&P в конце ноября подтвердил рейтинг банка на уровне ВВ-, повысив его прогноз до «позитивного».



Важным событием конца 2019 года стало получение контроля над Связь-Банком, благодаря чему ПСБ усилил рыночные позиции.



Основными источниками роста прибыли банка в 2019 году стал существенный рост чистого процентного дохода1, который увеличился на 34% относительно результатов за 2018 год и составил 54,1 млрд руб., и восстановление чистого комиссионного дохода (+23% год к году). Активное наращивание работающего кредитного портфеля в 2019 году не смогло полностью компенсировать снижение процентных ставок на рынке, что привело к сокращению чистой процентной маржи с 3,1% в 2018 году до 2,9% в отчетном периоде.



Среди крупнейших банков ПСБ показал самые высокие темпы роста активов, сопровождающиеся быстрым ростом как кредитования, так и привлечения средств клиентов. За 2019 год активы банка увеличились на 54% и достигли 1,9 трлн руб.



Чистый кредитный портфель² (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 82% по сравнению с данными на начало 2019 года (+18% за 4-й квартал 2019 года) и по состоянию на 1 января 2020 года составил 956 млрд руб. Объем кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) на 1 января 2020 года составил 791 млрд руб., увеличившись на 85% с начала года, а объем кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) –165 млрд руб., +71% с начала 2019 года.



Качество кредитного портфеля продолжает улучшаться. Так, доля просроченных кредитов (1+) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась в 4-м квартале 2019 года с 4,9% до 2,9%.



Портфель ценных бумаг³ за 2019 год вырос до 571 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза к началу 2019 года, в основном за счет роста вложений в облигации Банка России и ОФЗ. В 4-м квартале 2019 года портфель ценных бумаг вырос почти в 2 раза, в основном за счет замещения депозита Банка России облигациями Банка России. При этом доля портфеля ценных бумаг в активах банка выросла за год с 20% до 29%.



Средства на счетах клиентов составили 1,5 трлн руб. по итогам 2019 года (+52% к началу 2019 года). При этом рост пришелся как на счета до востребования, которые приросли более чем в 2 раза, так и на срочные депозиты, рост которых составил 24% за 2019 год. В итоге доля средств до востребования выросла с 34% на начало 2019 года до 46% на 1 января 2020 года. Объем средств на счетах юридических лиц вырос на 78% к началу года и составил 1 084 млрд руб., а объем средств на счетах физических лиц вырос на 12% с начала года и составил 428 млрд руб. на 1 января 2020 года. Доля средств до востребования на счетах физических лиц выросла на 9 п.п. до 27% на 1 января 2020 года.



Собственные средства (капитал) банка на 1 января 2020 года составили 178 млрд руб., что на 48 млрд руб. больше, чем на 1 января 2019 года. Прирост капитала произошел за счет прибыли 2019 года и докапитализации банка в декабре 2019 года, что привело к существенному росту нормативов достаточности базового и основного капитала в 4-м квартале 2019 года (Н1.1=12,3%, Н1.2=12,3%, Н1.0=12,5% на 1 января 2020 года).



Показатели ликвидности на 1 января 2020 года находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 110% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 158% (мин 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) выполняется ежедневно и его значение существенно превышает 100% на 1 января 2020 года.

1 Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок.

² Данные по балансу представлены согласно 806-й форме.

³ За исключением положительной переоценки производных финансовых инструментов.

Фото: пресс-служба банка