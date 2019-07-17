Сельхозпроизводители Новосибирской области снизили цены

В июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 3,5%, в том числе на продукцию растениеводства – на 5,7%, продукцию животноводства – на 3,1%, сообщили в Новосибирстате.

Отмечается, что среди продукции растениеводства в большей степени снизились цены на огурцы и томаты (на 23,1% и 20,6% соответственно), среди продукции животноводства – куриные яйца и крупный рогатый скот (на 7,7% и 7,4%). За этот же период зафиксировано снижение цен на эти товары и на потребительском рынке региона: в розничной сети томаты стали дешевле на 34,7%, огурцы – на 15,8%.

По данным статистиков, сельскохозяйственные производители увеличили цены на рожь, овец и коз (на 2,8% и на 6,5% соответственно).

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