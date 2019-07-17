Количество ДДУ в регионе выросло на 45%

Управлением Росреестра по Новосибирской области за 1 полугодие 2019 года зарегистрирован 16 851 договор долевого участия в строительстве, это на 45% больше, чем за 1 полугодие прошлого года – 11628 договоров, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в 1 полугодии 2017 года управлением было зарегистрировано 11132 договора долевого строительства, это на 51% меньше, по сравнению с показателями текущего полугодия.

— В отчетном периоде управлением было зарегистрировано 148 договоров участия в долевом строительстве, по которым участниками долевого строительства внесены денежные средства на счет эскроу, — уточнили в Росреестре.

Количество зарегистрированных в 1 полугодии договоров долевого участия составляет 6% от общего количества всех зарегистрированных управление прав и сделок в отчетном периоде.

Наибольшее количество договоров зарегистрировано Управлением в июне текущего года – 5057, наименьшее количество в январе – 1721 договор.

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