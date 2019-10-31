Сельхозпроизводители Сибири стали чаще пользоваться агрострахованием

По данным Национального союза агростраховщиков, 2019 год стал годом восстановления системы агрострахования в Сибири: по итогам 9 месяцев 2019 г. охват посевов сельхозкультур страхованием в Сибирском федеральном округе вырос более чем в 4 раза, к системе агрострахования подключились основные сельхозпроизводящие регионы, сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА).

Согласно данным НСА, по итогам 3 кварталов 2019 года из 10 областей Сибирского федерального округа в системе агрострахования с господдержкой приняли участие 6 регионов: Омская, Иркутская, Новосибирская и Томская области, а также Алтайский и Красноярский края. Сельхозтоваропроизводители Республик Хакасии, Тыва и Алтай, а также Кемеровской области участие в агростраховании в 2019 году не принимали.

— Объем рынка субсидируемого агрострахования в СФО по итогам 9 месяцев текущего года составил 186 млн руб.; относительно показателей минувшего года (100 млн руб.) прирост страховой премии составил 86%. Стоит отметить, что 70% страховой премии в 2019 году приходится на страхование рисков растениеводства, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным НСА, на последнюю отчетную дату (30.09.2019) в СФО застраховано 831 млн га, что на 340% больше показателей за аналогичный период минувшего года (189 млн га).

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, большинство регионов СФО демонстрируют восстановление системы агрострахования посевов с нулевых прошлогодних показателей – годом ранее урожай страховали на условиях господдержки только аграрии Алтайского края и Омской области. В Омской области застрахованная посевная (посадочная) площадь увеличилась десятикратно (с 42 до 468 тыс. га), площадь застрахованного сева в Алтайском крае выросла в 1,5 раза (от 147 до 223 тыс. га). По размеру застрахованных площадей Омская область заняла второе место в общероссийском рейтинге, уступив только Воронежской области, Алтайский край – четвертое. Страхование посевов на условиях господдержки осуществлялось также в Красноярском крае (80 тыс. га), Иркутской (43 тыс. га) и Новосибирской (15 тыс. га) областях. 2,7 тыс. га впервые застраховано в Томской области.

Отмечается, что страхование поголовья получило в Сибири меньшее распространение. За 9 месяцев 2019 года в СФО участие в страховании сельхозживотных приняли только хозяйства Алтайского края, Новосибирской и Омской областей, которые страховали поголовье птицеферм и свиноферм. Крупнейшее поголовье в Сибири (158 тыс. условных голов) застраховано на условиях господдержки предприятиями Омской области (3,4 млн голов птицы, 301 тыс. свиней). Далее следует Алтайский край (3,2 млн голов птицы, 48 тыс. свиней). 2,8 млн голов птицы застраховано в Новосибирской области.

— Сложившаяся ситуация с агрострахованием в Сибири объясняется преобладанием на этом рынке в период до 2016 года финансово неустойчивых компаний, которые ушли с него после ужесточения требований страхового надзора. Соответственно, эти обстоятельства вызвали снижением интереса аграриев к системе агрострахования – несмотря на риски, характерные для сибирских регионов, — отметил президент НСА Корней Биждов.

Фото: pixabay.com, автор- manfredrichter