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«Вектор-Биальгам» запустила линии для контрактного производства

И оценивает разработки нижегородского «Биомеда», которые планирует производить на своих мощностях.
  • 31/10/2019, 17:00
Автор: Юлия Данилова
«Вектор-Биальгам» запустила линии для контрактного производства
На оборудование для производства препаратов «Биомеда» новосибирцам потребуются около 500-600 млн рублей.

— Мы запустили две экспериментальные линии по подготовке и разливу опытных партий инъекционных фармпрепаратов в шприц-дозы, ампулы и флаконы. На линиях мы уже выпустили опытные образцы линейки из шести препаратов против злокачественных опухолей. Один препарат сейчас проходит клинические, четыре — доклинические испытания, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин. — Думаю, что в течение 2-3 лет мы получим линейку отечественных противоопухолевых препаратов.

Малые производственные линии компания приобрела в Германии, причем они разрабатывались именно под требования «Вектор-Биальгам». Их производительность составляет от 1,5 до 2 тысяч ампул или пенфлаконов в час. Этого достаточно для экспериментальной партии препаратов. После тестирования и получения результатов препараты будут выпускаться на «большую» линию, мощность производства которой составляет от 6 до 10 тысяч ампул или пенфлаконов в час. В перспективе, по словам Леонида Никулина, эти линии будут использоваться для выпуска противотуберкулезных препаратов. Сейчас новосибирцы также ведут переговоры с московской компанией о производстве брюшно-тифозных препаратов.

— Благодаря созданию контрактного производства, мы можем выпускать довольно много препаратов при получении соответствующего разрешения на совмещение выпуска, — поясняет Никулин. — Мы готовы тестировать не только свои разработки, но и опытные партии со стороны.

Новая линия по производству вакцины против гепатита А открылась в наукограде Кольцово

Гендиректор «Вектор-Биальгам» также отметил, что сейчас компания планирует забрать полностью всю линейку предприятия ООО «Биомед» (Нижний Новгород, ликвидировано в 2016 году). Планируется, что правопреемники «Биомеда» передадут новосибирцам 29 препаратов, 22 из которых «детские». Речь идет о различных вакцинах, необходимых для прививок (полиомиелит, оспа, проба Пирке и т.д.). После закрытия предприятия в Нижнем Новгороде в России они нигде не производятся.

— Сейчас наши технологи анализируют препараты, чтобы понять — какие из них мы сможем выпускать. Знакомятся с процессом их производства, чтобы оценить — какое оборудование необходимо закупать. Это очень серьезное решение, так как наше предприятие вкладывает большие инвестиции в реконструкцию, создание новых площадей, модернизацию оборудования, — говорит Леонид Никулин. — Мы оцениваем возможности использования универсального оборудования для производства от 10 до 20 препаратов с разрывом по времени. Делать акцент на какой-то один — экономически невыгодно, так как потребность в них небольшая. Интересен запуск в производство именно комплекса препаратов.

«Вектор-БиАльгам» занял у Банка «Левобережный» 100 млн рублей

На оборудование для производства препаратов «Биомеда», по его оценкам, потребуются около 500-600 млн рублей. Никулин рассчитывает, что новосибирская компания сможет привлечь господдержку через различные федеральные и региональные программы для реализации этого проекта. Лабораторный корпус для размещения нового производства у компании уже есть. Плюс предстоят расходы на покупку прав по производству препаратов. Объем этих инвестиций Никулин не уточнил, отметив, что переговоры с собственником пока продолжаются.

АО «Вектор-БиАльгам» — биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции. Предприятие образовано в 1996 году на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Является единственным российским производителем вакцины по профилактике гепатита А. Производство БАД сертифицировано как отвечающее требованиям систем HACCP, GMP.

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