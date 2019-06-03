Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

По данным регионального минсельхоза, с начала года, сельским товаропроизводителям области различных категорий направлено полтора миллиарда рублей из областного и федерального бюджета. Средства поддержки продолжают поступать. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

— Благодаря конструктивному взаимодействию с министерством финансов Новосибирской области и управлением федерального казначейства на прошлой неделе сельхозпроизводителям области перечислены существенные объёмы средств господдержки — 758 млн. руб. Всего с начала года из областного и федерального бюджета с начала года предприятиям АПК направлено 1,5 млрд. руб. Таким образом параметры, заложенные в решении губернатора «О проведении весенних полевых работ в 2019 году» исполнены с опережением установленных сроков, — заявил он.

Позже на заседании правительства министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко объявил, что область получит из федерального бюджета 42 млн. руб. — это средства на создание системы содействия фермерству и сельской кооперации. В этом же объёме средства предусматриваются не только на 2019, но и на плановый период2020-2021 годов.

Напомним, что решение о выделении Новосибирским фермерам около 130 млн. руб. на протяжении трёх лет принято правительством РФ в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данные средства предполагается направить на субсидирование проектов создания и развития фермерских хозяйств, возмещение затрат кооперациям на приобретение техники, оборудования, торговых объектов, а также на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

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