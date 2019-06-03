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Новосибирская область перешла на «цифру»

Однако около двухсот населенных пунктов региона пока находятся вне зоны покрытия цифровым эфирным вещанием.
  • 03/06/2019, 17:34
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирская область перешла на «цифру»
«Пока гром не грянет, не приобретают оборудование.»

Сегодня Новосибирская область окончательно переходит на цифровое телевещание. В цифровом качестве будут работать двадцать федеральных каналов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов. По данным областного правительства, сейчас охват региона «цифрой» составляет 98,5%.

— Одновременно с нами на цифру переходят 35 регионов, — приводит данные Дюбанов.  Это около 58 млн человек. Возможность приема каналов возникла у людей, которые еще буквально вчера могли видеть только два канала. Чтобы подключить домовладения к цифровым каналам, проходила большая кампания с извещением населения.

По словам чиновника, 193 населенных пункта области находятся вне зоны уверенного покрытия цифровым эфирным вещанием. 59 из них имеют возможность частичного приема.

— К примеру, край деревни может принимать сигнал, а в ложбинах  уже нет,  говорит руководитель управления.  Спутниковые операторы обещались для них вещать через комплекты спутникового оборудования. Поэтому здесь идет прием без абонентской платы. 95,5% от домохозяйств, которые находятся вне зоны покрытия, уже сегодня имеют возможность приема цифрового сигнала.

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Для обеспечения «цифрой» людей, проживающих в населенных пунктах без эфирного вещания, правительство региона подписало соглашения с операторами  «НТВ-плюс», «Телекарта», «МТС» — в части спутникового подразделения. В ходе кампании по переходу на «цифру» в области увеличилось количество обращений граждан по вопросам приобретения оборудования, а также получения компенсаций для льготников. На эти цели областным законом запланированы средства в размере 65 млн рублей.

В ближайшие дни в правительстве региона прогнозируют рост количества обращений. В связи с этим увеличено количество операторов «горячей линии», продолжается набор волонтеров для консультаций, в первую очередь, пожилых жителей области. Сейчас их уже около 1000 человек, 280 работают в Новосибирске.

— Все службы города настроены на то, чтобы будет отключение аналогового телевидения,  пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  По городу получено 1909 заявок на оказание помощи. Большинство из них отработаны.

Вместе с тем, как отмечают в региональном правительстве, пока еще остаются некоторые проблемы с внедрением «цифры» в домохозяйства.

— 95,5% от тех домохозяйств, которые находятся вне зоны покрытия, уже сегодня имеют возможность приема цифрового сигнала,  приводит данные Дюбанов.  У нас есть информация, где еще такой возможности нет. Особую тревогу вызывают Искитимский, Мошковский и Маслянинский районы. Из 193 населенных пунктов около 140 раньше имели возможность доступа к какому-то количеству каналов в аналоговом виде. В 50 с лишним населенных пунктах, где не было антенного приема, ситуация чуть попроще. А те, у кого отключат аналоговое вещание, пока «гром не грянет», не приобретают оборудование, надеясь, что что-то произойдет и для них останется аналог. Это не так. Решение принято на федеральном уровне.

Кроме того, в правительстве региона отмечают информационные барьеры между ответственными за реализацию проекта, недостаточную оперативность торговых сетей в поставках нового оборудования в торговые точки.

— В пятницу был контрольный выезд в Коченевский район, и уже во второй половине дня приставок в магазинах не было, хотя все сети нас заверяли, что будут оперативно их подвозить по заявкам населения. Сейчас спрос будет лавинный, потому просим не держать на складах и рекомендовать это продавцам,  обратился Дюбанов к представителям областного минпромторга.

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