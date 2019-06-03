 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

«Дочка» компании ждет от регионов Сибири заявки и готова разработать под них программы финансирования совместно с Минпромторгом и Минтрансом РФ.
  • 03/06/2019, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы
Стоимость решений уже такова, что по цене троллейбус с удлиненным ходом и обычный отличаются друг от друга в среднем на 1,5 млн рублей.

— В нашем портфеле есть проектная компания ООО «Лиотех» (Новосибирск), которая совместно с российскими производителями на отечественном рынке уже представляет в режиме промышленных поставок троллейбусы с удлиненным ходом. В серию стоят и электробусы, — сообщил на совещании в полпредстве старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции ООО «УК Роснано» Тимур Котляр.

Он подчеркнул, что стоимость решений уже такова, что по цене троллейбус с удлиненным ходом и обычный отличаются друг от друга в среднем на 1,5 млн рублей. При использовании средств федерального бюджета, который субсидирует закупку в регионах соответствующего транспорта, цена троллейбуса с удлиненным ходом для региона составит 13 млн рублей.

— Сегодня удлиненный ход позволяет не строить новую контактную сеть для подключения целых городских районов. Плюс у вас получается существенная экономия на тяговых подстанциях за единицу входящей мощности, — уточнил Котляр, обращаясь к представителям сибирских регионов.

Существующее решение по электробусам, по его словам, также эффективно, так как стоимость такой техники на жизненном цикле на 10% дешевле, чем у дизельного автобуса.

— Сейчас мы активно работаем над этим проектом, и в ближайшее время за счет применения других батарей эффективность применения электробуса увеличится в несколько раз. Сегодня электробус — это мейнстрим развития городского хозяйства и транспортной инфраструктуры, — добавил Тимур Котляр.

Он обратился к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой отметить в протоколе совещания поручение, чтобы представители субъектов федерации Сибири прислали в адрес «Роснано» возможные объемы закупки троллейбусов на удлиненном ходу и электробусов.

— Это нам необходимо, чтобы совместно с коллегами из Минпрома и Минтранса РФ проработать возможность их поставки с помощью субсидий Минпрома или лизинговой компании, которую курирует Минтранс, — пояснил Котляр. — Сибирский федеральный округ — один из ключевых регионов для нашего развития. Мы готовы за 1-1,5 месяца отработать со всеми субъектами округа планы и схемы закупки, с учетом доли внебюджетного ресурса.

Вокруг «Лиотеха» будет формироваться новый кластер

В мае 2018 года председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что заказы на общественный электротранспорт с электротягой разворачиваются в десятках городов страны: от Севастополя до Иркутска, что свидетельствует — Россия вступает в эпоху масштабных изменений городского транспорта. Он отметил, что в 2018 году новосибирский «Лиотех» должен реализовать своей продукции на сумму более 1 млрд рублей. Чубайс не исключил, что эту сумму обеспечит совместный заказ 24 электробусов и троллейбусов на удлиненном ходу со стороны Новосибирска и области. В октябре 2018-го о планах закупки такого количества машин говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  Он уточнял, что с Минпромторгом РФ «Роснано» уже достигнуты договоренности о предоставлении региону субсидии в 7,5 млн рублей за каждую единицу техники, то есть городу и области нужно найти 10 млн на каждую машину или всего 240 млн. В феврале 2019-го Локоть сказал на пресс-конференции, что город также рассматривает возможность локализации производства троллейбусов с удлиненным ходом на площадке совместного пр

Фото автора

Популярное с сайта

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58
Администрация поселка готова передать теплосистему концессионеру на 15 лет.
Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28
Аналитики HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51
Документы для рассмотрения по компетенции переданы в правоохранительные органы.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

03/06/2019, 18:39

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51

Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

03/06/2019, 12:28

Новосибирцы задолжали по налогу на имущество физлиц 2,3 млрд рублей

03/06/2019, 11:44

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска