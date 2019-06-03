«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

— В нашем портфеле есть проектная компания ООО «Лиотех» (Новосибирск), которая совместно с российскими производителями на отечественном рынке уже представляет в режиме промышленных поставок троллейбусы с удлиненным ходом. В серию стоят и электробусы, — сообщил на совещании в полпредстве старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции ООО «УК Роснано» Тимур Котляр.

Он подчеркнул, что стоимость решений уже такова, что по цене троллейбус с удлиненным ходом и обычный отличаются друг от друга в среднем на 1,5 млн рублей. При использовании средств федерального бюджета, который субсидирует закупку в регионах соответствующего транспорта, цена троллейбуса с удлиненным ходом для региона составит 13 млн рублей.

— Сегодня удлиненный ход позволяет не строить новую контактную сеть для подключения целых городских районов. Плюс у вас получается существенная экономия на тяговых подстанциях за единицу входящей мощности, — уточнил Котляр, обращаясь к представителям сибирских регионов.

Существующее решение по электробусам, по его словам, также эффективно, так как стоимость такой техники на жизненном цикле на 10% дешевле, чем у дизельного автобуса.

— Сейчас мы активно работаем над этим проектом, и в ближайшее время за счет применения других батарей эффективность применения электробуса увеличится в несколько раз. Сегодня электробус — это мейнстрим развития городского хозяйства и транспортной инфраструктуры, — добавил Тимур Котляр.

Он обратился к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой отметить в протоколе совещания поручение, чтобы представители субъектов федерации Сибири прислали в адрес «Роснано» возможные объемы закупки троллейбусов на удлиненном ходу и электробусов.

— Это нам необходимо, чтобы совместно с коллегами из Минпрома и Минтранса РФ проработать возможность их поставки с помощью субсидий Минпрома или лизинговой компании, которую курирует Минтранс, — пояснил Котляр. — Сибирский федеральный округ — один из ключевых регионов для нашего развития. Мы готовы за 1-1,5 месяца отработать со всеми субъектами округа планы и схемы закупки, с учетом доли внебюджетного ресурса.

В мае 2018 года председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что заказы на общественный электротранспорт с электротягой разворачиваются в десятках городов страны: от Севастополя до Иркутска, что свидетельствует — Россия вступает в эпоху масштабных изменений городского транспорта. Он отметил, что в 2018 году новосибирский «Лиотех» должен реализовать своей продукции на сумму более 1 млрд рублей. Чубайс не исключил, что эту сумму обеспечит совместный заказ 24 электробусов и троллейбусов на удлиненном ходу со стороны Новосибирска и области. В октябре 2018-го о планах закупки такого количества машин говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он уточнял, что с Минпромторгом РФ «Роснано» уже достигнуты договоренности о предоставлении региону субсидии в 7,5 млн рублей за каждую единицу техники, то есть городу и области нужно найти 10 млн на каждую машину или всего 240 млн. В феврале 2019-го Локоть сказал на пресс-конференции, что город также рассматривает возможность локализации производства троллейбусов с удлиненным ходом на площадке совместного пр

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