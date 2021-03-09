Сельхозтехнику пустят на трассу

Сессии Заксобрания Новосибирской области предстоит рассмотреть обращение депутатов Ростовской области к правительству РФ, в котором те предлагают упростить порядок получения аграриями разрешения на проезд техники по автомобильным дорогам. Такое решение принято по итогам заседания аграрного комитета.

— Рекомендовать сессии Заксобрания Новосибирской области поддержать обращение Заксобрания Ростовской области к первому зампредседателя правительства РФ Андрею Белоусову о необходимости совершенствования условий получения разрешений на движение по автодорогам крупногабаритной сельскохозяйственной техники, — говорится в проекте решения.

Причем речь идет даже о случаях, когда трактору или комбайну необходимо переехать через дорогу с одного поля на другое, каждое из которых обрабатывается одним хозяйством. При этом разрешение прописывает как количество, так и время поездок.

— Техника пересекает трассу, что не положено делать без специального разрешения, — говорит депутат Юрий Кошкин. — Это очень замедляет работу аграриев. Когда хорошая погода, каждый час для аграриев играет роль. Это очень существенно для нашего региона.

Для крупных хозяйств, земли которых обрабатываются на территориях разных муниципальных районов, ситуация усложняется в еще большей степени.

— Возьмем наш знаменитый ЗАО племзавод «Ирмень», который обрабатывает землю не только в Ордынском, но и в Чулымском районе, — приводит пример зампредседателя комитета Денис Субботин. — Его техника вынуждена пересекать дорогу К17-Р. Или, к примеру, трактор сломался, за ним нужно отправить второй. Нужно новое разрешение. Формально многие сельхозпредприятия сегодня являются нарушителями. Есть даже конкретное время, когда техника может ехать по автодороге. Допустим, мы запланировали посевную в мае — на май и получаем разрешение. А если посевная в апреле, а на апрель разрешение не получено? Или закончилась в июне. На июнь никто не будет получать разрешение заранее.

Новосибирским депутатам еще предстоит проанализировать объем санкций, примененных по этому поводу к аграриям-«нарушителям». Как было озвучено в ходе заседания, в инициировавшей обращение Ростовской области с января 2019 по май 2020 года к административной ответственности привлекли 102 физлица, 18 юрлиц, 19 должностных лиц. Сумма наложенных штрафов на аграриев в этом регионе составила более 3 млн рублей.