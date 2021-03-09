УФАС нашла картель при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Новосибирске

УФАС Новосибирской области сообщило о раскрытии картеля при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушившими закон о конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17) признаны областное министерство цифрового развития и связи ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком», сообщает ведомство.

Отмечается, что картельный сговор был реализован при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области. По его итогам сумма контракта составила 394 млн. рублей, при начальной (максимальной) цене в 398 млн. рублей.

В частности, заказчик и исполнитель, который впоследствии стал победителем, неоднократно согласовывали проект техзадания до начала торгов. Цена лота формировалась из суммы, обозначенной исполнителем, а сам исполнитель фактически приступил к работам до объявления о проведении конкурса и др.

— Ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов (в том числе, по распоряжению будущего участника закупки вносит изменения в проект документации) не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством, — пояснила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Напомним, речь идет о контракте на «Оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области», который минцифры объявляло летом 2020 года. На торги были поданы заявки от 5 компаний: ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком», ПАО «Мегафон», ООО «НЦИ» и ООО «ГК «Компьютеры и сети». Цена предложения варьировалась от 394 млн до 398 млн рублей. «ПСК ОПТИКОМ» и «Оптиком» выступили с наименьшим предложением — 394 771 608,00. Победителем торгов была признана первая компания.

По данным Rusprofile, ООО «ПСК Оптиком» являлась поставщиком в 18 государственных контрактах на сумму 499 млн рублей, из них 7 контрактов с минцифры Новосибирской области на 433 млн. Выручка компании в 2019 году составила 114 млн рублей, прибыль 2,3 млн. Директор и учредитель Владислав Субочев. Он же учредитель ООО «Оптиком». Организация являлась поставщиком в 76 государственных контрактах на сумму 293 млн рублей, из них 26 контрактов на 178 млн рублей с минцифры Новосибирской области, 23 на 76 млн с ГУ МВД Новосибирской области, один с ФГУП «ГВСУ № 9» на 10,6 млн рублей. Выручка компании в 2019 году составила 21 млн рублей, убыток — 13 млн рублей.