Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо к каждому телефонному звонку относиться как к звонку в свою входную дверь. Ведь только убедившись, что визитёр безопасен, мы открываем дверь. Аналогично нужно поступать и с телефонными звонками, смс и сообщениями в мессенджерах и соцсетях, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
— Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная — так все сотрудники правоохранительных органов будут общаться с вами только «глаза в глаза», пригласив в своё месторасположение. Кладём трубку, — говорит эксперт.
Такие действия «чреваты потерей конфиденциальной персональной информации и возможностью оформить на человека кредитные обязательства». Соловьев напоминает также, что QR-код и так уже привязан к вашей странице, а сотрудники портала Госуслуги НЕ звонят гражданам.
Как указывает Соловьев, именно такая программа и украдёт все ваши деньги со счетов. Он советует ни в коем случае ничего НЕ устанавливать и положить трубку – «при большом желании можно уточнить информацию при личном визите в банк».
При этом в смс-сообщении приходит ссылка, при переходе по которой придётся заполнить определенную форму: выглядит она стандартно, как будто вы покупаете вожделенный билет. Однако при этом все ваши деньги уходят мошенникам.
— Поэтому нельзя переходить по незнакомым ссылкам, а билеты лучше всего приобретать на официальных ресурсах, — говорит юрист.
— После этого жертву вынуждают либо перевести все средства на промежуточные счета мошенников, либо взять кредит, обналичить его и также перевести средства по указанным преступниками адресам. Поэтому безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше — личным визитом туда, — предупреждает Соловьев.
По словам Ивана Соловьева, подобная ситуация — стопроцентное мошенничество, основанное на внезапности и нашем беспокойстве о родных. Перепроверить надо немедленным звонком своему настоящему родственнику.
Это может быть денежный приз или бытовая техника, или даже «дорогостоящий» подарок от неких, недавно приобретённых в соцсетях знакомых.
— В этом случае под перспективой получения некого приза человеку навязывается перевод личных средств за доставку, растаможку, пересылку, а также «инвестирование» определённой суммы на счета «брокерской компании» для получения «приза» и т.д, — отмечает юрист.
Помним, что бесплатных призов и подарков сейчас НИКТО не выдаёт, заключил он.
Фото: pixabay.com — sabinevanerp
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать