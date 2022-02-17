Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо к каждому телефонному звонку относиться как к звонку в свою входную дверь. Ведь только убедившись, что визитёр безопасен, мы открываем дверь. Аналогично нужно поступать и с телефонными звонками, смс и сообщениями в мессенджерах и соцсетях, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Я из Следственного комитета (полиции, ФСБ, прокуратуры), мы выявили в банке мошенника, помогите его изобличить». Или: «К нам поступила информация из банка, что туда пришёл человек с доверенностью на ваше имя».

— Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная — так все сотрудники правоохранительных органов будут общаться с вами только «глаза в глаза», пригласив в своё месторасположение. Кладём трубку, — говорит эксперт.

«Для вашего удобства давайте привяжем QR-код к Госуслугам. Для этого введите код из СМС».

Такие действия «чреваты потерей конфиденциальной персональной информации и возможностью оформить на человека кредитные обязательства». Соловьев напоминает также, что QR-код и так уже привязан к вашей странице, а сотрудники портала Госуслуги НЕ звонят гражданам.

«Мы из техподдержки банка. Сейчас много случаев мошенничества, поэтому загрузите приложение для обеспечения сохранности ваших сбережений по ссылке».

Как указывает Соловьев, именно такая программа и украдёт все ваши деньги со счетов. Он советует ни в коем случае ничего НЕ устанавливать и положить трубку – «при большом желании можно уточнить информацию при личном визите в банк».

«Купите билеты на уникальный концерт (спектакль) по хорошей цене».

При этом в смс-сообщении приходит ссылка, при переходе по которой придётся заполнить определенную форму: выглядит она стандартно, как будто вы покупаете вожделенный билет. Однако при этом все ваши деньги уходят мошенникам.

— Поэтому нельзя переходить по незнакомым ссылкам, а билеты лучше всего приобретать на официальных ресурсах, — говорит юрист.

«На вашем счете зафиксирована подозрительная активность (кто-то хочет вывести средства или взять кредит)».

— После этого жертву вынуждают либо перевести все средства на промежуточные счета мошенников, либо взять кредит, обналичить его и также перевести средства по указанным преступниками адресам. Поэтому безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше — личным визитом туда, — предупреждает Соловьев.

«Бабушка (папа, мама), я сбил человека, у него телесные повреждения. Для решения вопроса нужны деньги».

По словам Ивана Соловьева, подобная ситуация — стопроцентное мошенничество, основанное на внезапности и нашем беспокойстве о родных. Перепроверить надо немедленным звонком своему настоящему родственнику.

«Поздравляю, вы выиграли».

Это может быть денежный приз или бытовая техника, или даже «дорогостоящий» подарок от неких, недавно приобретённых в соцсетях знакомых.

— В этом случае под перспективой получения некого приза человеку навязывается перевод личных средств за доставку, растаможку, пересылку, а также «инвестирование» определённой суммы на счета «брокерской компании» для получения «приза» и т.д, — отмечает юрист.

Помним, что бесплатных призов и подарков сейчас НИКТО не выдаёт, заключил он.