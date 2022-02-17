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Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники

  • 17/02/2022, 11:51
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Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники
По словам юриста, идти на контакт можно, «только убедившись в безопасности и законности намерений своего визави».

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо к каждому телефонному звонку относиться как к звонку в свою входную дверь. Ведь только убедившись, что визитёр безопасен, мы открываем дверь. Аналогично нужно поступать и с телефонными звонками, смс и сообщениями в мессенджерах и соцсетях, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

  1. «Я из Следственного комитета (полиции, ФСБ, прокуратуры), мы выявили в банке мошенника, помогите его изобличить». Или: «К нам поступила информация из банка, что туда пришёл человек с доверенностью на ваше имя».

— Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная — так все сотрудники правоохранительных органов будут общаться с вами только «глаза в глаза», пригласив в своё месторасположение. Кладём трубку, — говорит эксперт.

  1. «Для вашего удобства давайте привяжем QR-код к Госуслугам. Для этого введите код из СМС».

Такие действия «чреваты потерей конфиденциальной персональной информации и возможностью оформить на человека кредитные обязательства». Соловьев напоминает также, что QR-код и так уже привязан к вашей странице, а сотрудники портала Госуслуги НЕ звонят гражданам.

  1. «Мы из техподдержки банка. Сейчас много случаев мошенничества, поэтому загрузите приложение для обеспечения сохранности ваших сбережений по ссылке».

Как указывает Соловьев, именно такая программа и украдёт все ваши деньги со счетов. Он советует ни в коем случае ничего НЕ устанавливать и положить трубку – «при большом желании можно уточнить информацию при личном визите в банк».

  1. «Купите билеты на уникальный концерт (спектакль) по хорошей цене».

При этом в смс-сообщении приходит ссылка, при переходе по которой придётся заполнить определенную форму: выглядит она стандартно, как будто вы покупаете вожделенный билет. Однако при этом все ваши деньги уходят мошенникам.

— Поэтому нельзя переходить по незнакомым ссылкам, а билеты лучше всего приобретать на официальных ресурсах, — говорит юрист.

  1. «На вашем счете зафиксирована подозрительная активность (кто-то хочет вывести средства или взять кредит)».

— После этого жертву вынуждают либо перевести все средства на промежуточные счета мошенников, либо взять кредит, обналичить его и также перевести средства по указанным преступниками адресам. Поэтому безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше — личным визитом туда, — предупреждает Соловьев.

  1. «Бабушка (папа, мама), я сбил человека, у него телесные повреждения. Для решения вопроса нужны деньги».

По словам Ивана Соловьева, подобная ситуация — стопроцентное мошенничество, основанное на внезапности и нашем беспокойстве о родных. Перепроверить надо немедленным звонком своему настоящему родственнику.

  1. «Поздравляю, вы выиграли».

Это может быть денежный приз или бытовая техника, или даже «дорогостоящий» подарок от неких, недавно приобретённых в соцсетях знакомых.

— В этом случае под перспективой получения некого приза человеку навязывается перевод личных средств за доставку, растаможку, пересылку, а также «инвестирование» определённой суммы на счета «брокерской компании» для получения «приза» и т.д, —  отмечает юрист.

Помним, что бесплатных призов и подарков сейчас НИКТО не выдаёт, заключил он.

Фото: pixabay.com — sabinevanerp 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : телефонный мошенник рекомендации юриста


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