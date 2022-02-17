«Новосибирский транспортный терминал» построит рядом с ПЛП «грузовую деревню»

Компания ООО «Новосибирский транспортный терминал» пересмотрела ряд параметров в проекте, которые реализует в Промышленно-логистическом парке в Новосибирске. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, руководства «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) и председателя совета директоров ООО «НТТ» Александра Кахидзе, где прошла презентация обновленного проекта.

— Кроме инвестиций в терминальную инфраструктуру, мы будем создавать сопутствующую логистическую инфраструктуру. Значительные площади будут отведены под складские мощности. Таким образом, ТЛЦ сможет предложить клиентам полный комплекс логистических услуг, включая формирование регулярных контейнерных поездов, обработку всех видов контейнеризируемых грузов, в том числе, требующих специального температурного режима, ответственное хранение грузов, перевозку в межрегиональном и междугороднем сообщении, сортировку и упаковку грузов, — отметил генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовских. — На территории ТЛЦ будет работать пункт таможенного контроля. Также будет организован фитосанитарный и ветеринарный контроль.

Как сообщил Кахидзе, новосибирский проект компания планирует реализовать в формате «грузовой деревни»., существенно расширен перечень предоставляемых услуг. Строительство планируется начать в мае 2022 года, уточнила пресс-служба АИР.

В настоящее время НТТ приобретены и арендованы земельные участки для реализации проекта. ТЛЦ разместится на территории ПЛП и землях Коченевского района Новосибирской области. Увеличение территории, задействованной в проекте, позволит расширить перечень услуг, а также создать территорию перспективного развития для формирования логистической, промышленной и торговой инфраструктуры, обеспеченной инженерными коммуникациями.

— Реализация проекта позволит оптимизировать цепочки поставок для компаний электронной и офлайн-торговли, транспортных компаний и производителей, а также снизит нагрузку на федеральные автотрассы и дорожную сеть Новосибирска, — говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. — НТТ планирует в значительной степени переориентировать сложившиеся грузопотоки. В настоящее время многие грузы из стран Азии поставляются на терминалы, расположенные в европейской части страны, и затем, проходя обработку там, возвращаются в Сибирь. Основной акцент планируется сделать на работу с Китаем.

Напомним, компания «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) реализует проект строительства федерального мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Сибирский» в составе ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» Государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее соглашение заключено в 2019 году с властями региона и РЖД. Изначально объем инвестиций в проект предполагался на уровне 5 млрд рублей, а площадь проекта — около 20-30 га. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ «Сибирский» составит 300 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа — 600 тыс. ДФЭ в год. Таким образом, ТЛЦ «Сибирский» станет крупнейшим мультимодальным ТЛЦ в Сибирском регионе, способным обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Запуск этапов проекта планируется в 2023 и 2025 году соответственно.

В настоящее время на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области реализуют свои проекты 28 инвесторов (24 резидента и 4 пользователя инфраструктуры). Они уже вложили в свои инвестиционные проекты порядка 50 млрд рублей.