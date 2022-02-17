Рекламодателям

«Новосибирский транспортный терминал» построит рядом с ПЛП «грузовую деревню»

  • 17/02/2022, 12:40
Новости Новосибирска
Компания втрое увеличит инвестиции в проект и почти в 10 раз — площадь его размещения.

Компания ООО «Новосибирский транспортный терминал» пересмотрела ряд параметров в проекте, которые реализует в Промышленно-логистическом парке в Новосибирске. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, руководства «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) и председателя совета директоров ООО «НТТ» Александра Кахидзе, где прошла презентация обновленного проекта.

Новости Сибири

Грузовой терминал в ПЛП планируют запустить в 2022 году

Как сообщил Кахидзе, новосибирский проект компания планирует реализовать в формате «грузовой деревни». Инвестиции будут увеличены с 5 до 15 млрд рублей, площадь задействованных земельных участков составит более 300 га, существенно расширен перечень предоставляемых услуг. Строительство планируется начать в мае 2022 года, уточнила пресс-служба АИР.

—  Кроме инвестиций в терминальную инфраструктуру, мы будем создавать сопутствующую логистическую инфраструктуру. Значительные площади будут отведены под складские мощности. Таким образом, ТЛЦ сможет предложить клиентам полный комплекс логистических услуг, включая формирование регулярных контейнерных поездов, обработку всех видов контейнеризируемых грузов, в том числе, требующих специального температурного режима, ответственное хранение грузов, перевозку в межрегиональном и междугороднем сообщении, сортировку и упаковку грузов, — отметил генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовских. — На территории ТЛЦ будет работать пункт таможенного контроля. Также будет организован фитосанитарный и ветеринарный контроль.

В настоящее время НТТ приобретены и арендованы земельные участки для реализации проекта. ТЛЦ разместится на территории ПЛП и землях Коченевского района Новосибирской области. Увеличение территории, задействованной в проекте, позволит расширить перечень услуг, а также создать территорию перспективного развития для формирования логистической, промышленной и торговой инфраструктуры, обеспеченной инженерными коммуникациями.

—  Реализация проекта позволит оптимизировать цепочки поставок для компаний электронной и офлайн-торговли, транспортных компаний и производителей, а также снизит нагрузку на федеральные автотрассы и дорожную сеть Новосибирска, — говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. —  НТТ планирует в значительной степени переориентировать сложившиеся грузопотоки. В настоящее время многие грузы из стран Азии поставляются на терминалы, расположенные в европейской части страны, и затем, проходя обработку там, возвращаются в Сибирь. Основной акцент планируется сделать на работу с Китаем.

Два ТЛЦ в Новосибирске одобрены на федеральном уровне

Два ТЛЦ в Новосибирске одобрены на федеральном уровне

Напомним, компания «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) реализует проект строительства федерального мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Сибирский» в составе ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» Государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее соглашение заключено в 2019 году с властями региона и РЖД. Изначально объем инвестиций в проект предполагался на уровне 5 млрд рублей, а площадь проекта — около 20-30 га. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ «Сибирский» составит 300 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа — 600 тыс. ДФЭ в год. Таким образом, ТЛЦ «Сибирский» станет крупнейшим мультимодальным ТЛЦ в Сибирском регионе, способным обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Запуск этапов проекта планируется в 2023 и 2025 году соответственно.

В настоящее время на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области реализуют свои проекты 28 инвесторов (24 резидента и 4 пользователя инфраструктуры). Они уже вложили в свои инвестиционные проекты порядка 50 млрд рублей.

Фото с сайта Промышленно-логистического парка

344

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : транспорт терминал логистика грузоперевозки


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Четыре Глаза
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Иркутской области планируют расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов

16/02/2022, 16:24

Российский экологический оператор вложит в мусорные заводы Сибири 60 млрд рублей

15/02/2022, 15:00

За последние четыре месяца в Сибирь импортировано 25 тонн мягких игрушек

14/02/2022, 11:47

Новосибирск лидирует округе по количеству открытых в январе вакансий

12/02/2022, 11:09

Актуальный разговор

Интервью

Тренды 2022 года на кадровом рынке. И соискателям, и работодателям придется меняться

Все материалы
Лента новостей

Бизнес-завтрак «Как избежать потери управляемости бизнеса при наступлении внезапных стрессовых ситуаций»

17/02/2022, 13:15

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

17/02/2022, 13:00

В программе малой авиации задействованы уже 68 посадочных площадок в Сибири

17/02/2022, 11:25

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

17/02/2022, 10:25
Популярное

Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники

17/02/2022, 11:51

Стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки

16/02/2022, 17:49

Приложение «Фонарик» может воровать личные данные со смартфона

16/02/2022, 14:00

По прогнозам экспертов, весной ипотечные ставки в России вырастут до 11-12,5%

16/02/2022, 12:00

Недорогие российские вина будут фасовать в алюминиевые банки

16/02/2022, 11:00

VIII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» пройдет в «Победе»

15/02/2022, 17:13

Работающие пенсионеры могут повысить пенсию путем увольнения

15/02/2022, 13:05
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В 2021 году АО «РЭС» подключило к электросетям более 8 тысяч объектов

17/02/2022, 12:40

ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

17/02/2022, 09:18

Торгово-сервисные предприятия могут получать зачисления по эквайрингу до 2 раз в день

17/02/2022, 09:11

ВТБ выявил новую схему мошенничества с «блокировкой единого лицевого счета в ЦБ»

16/02/2022, 14:09

ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций

16/02/2022, 10:24

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
ПАРИ [CPS] RU

Экономика

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экспорт из регионов Сибири в 2021 году вырос на 32,4%

Минсельхоз России распределил экспортные квоты

Кредитный рейтинг Новосибирской области повышен до уровня АА

Новосибирцы с высокими доходами принесли в бюджет региона дополнительно 742 млн рублей

Финансы

Новости Новосибирской области

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Сколько на самом деле стоит рубль?

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

Почти 660 млн рублей выдали новосибирцам кредитные кооперативы в 2021 году

Оформление ипотеки на удаленке набирает популярность

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Застройщикам Новосибирска ограничат отклонения в проектах новостроек

В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Технологии

новости Новосибирска

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Телекоммуникации

Новости бизнеса

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

В программе малой авиации задействованы уже 68 посадочных площадок в Сибири

В 2026 году количество маршруток на улицах Новосибирска сократится до минимума

К борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

Медицина

Береги здоровье смолоду!

ГК «Инвитро» открыла в Новосибирске первую клинику

Более 50% тестов на коронавирусов сейчас положительны

В Новосибирской области почти 4000 новых случаев коронавируса в сутки

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

К борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию

Эстакаду на дороге «Барышево-Орловка-Кольцово» могут ввести в эксплуатацию раньше срока

В Новосибирске проверят качество воздуха

Новосибирцы с высокими доходами принесли в бюджет региона дополнительно 742 млн рублей

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска