В программе малой авиации задействованы уже 68 посадочных площадок в Сибири

— В конце прошлого года в рамках программы по развитию малой авиации в регионах Сибири мы утвердили полетную схему, которая связывает между собой населенные пункты с посадочными площадками, также с узловыми хабами и региональными аэропортами. Сейчас таких площадок 68, — сообщил на пресс-конференции председатель исполкома «Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

— Сейчас мы переходим к третьему этапу. Совместно с Высшей школой экономики прорабатываем документы для включения в распоряжение правительства РФ №1242 субсидирование рейсов малой авиации на территории Сибири. ВШЭ разрабатывает аналогичный пакет для Дальнего Востока, мы подключились к этой работе. Рассчитываем, что получим документы в 2022 году, — уточнил Гусельников. — К локальным победам я бы отнес снятие ограничений с локальных посадочных площадок. Нам удалось обосновать, что многие не выполненные по ним требования не влияют на безопасность полетов. Это знаковое решение было принято, и сейчас в Иркутске авиакомпании начали говорить о пересмотре роли ограничивающих нормативов для посадочных площадок, так как ограничения существенно влияют на обслуживание площадки и приводят к росту нагрузки на билет.

В рамках второго этапа программы проведена паспортизация каждой площадки, им присвоены аэронавигационные номера, по каждой есть технико-экономическое обоснование инвестиций для развития и содержания.

Пока в рамках реализации программы планируется к концу 2024 года связать 97 труднодоступных населенных пунктов Сибири с районными центрами за счет малой авиации. Всего для этого будет сформирован 71 маршрут. Для сравнения: до начала реализации программы малая авиация объединяла 48 населенных пунктов Сибири, работала по 28 маршрутам.

Кстати, для Сибири развитие этой программы в перспективе может дать еще один бонус. Если все-таки будет принята идея о кросс-полярных перелетах, бенефициарами которой являются авиакомпании.

— Пока интерес к программе упал, так как параметры рынка грузовых и пассажирских перевозок не ясны, непонятно, как мировая экономика будет выходить из рецессии. Но развитие аэропортовой инфраструктуры в Сибири связано не только с пассажироперевозками, но и с обработкой грузов, — подчеркивает Гусельников. — Мы следим за тем, как развивается тема с кросс-полярными перелетами. Главное, если она стартует, вовремя подать предложения. Если мы сможем доказать, что наши 68 площадок будут готовы к работе с авиацией общего назначения, то это станет хорошим аргументом для наращивания грузовой мощности наших авиационных хабов.

Напомним, разработка межрегионального проекта по развитию в Сибири маршрутной сети с использованием малой авиации началась в 2019 году. На тот момент в округе действовали 178 аэродромов и посадочных площадок, тогда как до 1991 года их было более 460. Коэффициент авиаподвижности населения внутри округа, минуя Москву, в 2018 году составлял 0,27 (750 тысяч человек). Для сравнения: в период пикового развития авиаперевозок — 0,87 (1,3 млн. человек). Малая авиация работала более чем по 1200 внутренним маршрутам (в 3 раза больше, чем в 2018 году). В ценах 2019 года ориентировочный объем инвестиций в проект оценивался в 56,9 млрд. рублей (инвестиции на закупку воздушных судов и восстановление инфраструктуры), в том числе 19,2 млрд — сумма госсубсидий на приобретение воздушных судов (ПП№1212). Еще около 7,2 млрд. — сумма госсубсидий для раскатки 1/2 от общего числа маршрутов (бюджеты субъектов федерации и ПП№1212).

Планируемые показатели реализации проекта к 2024 году: рост авиационной подвижности в Сибири до 1,5 (количество перевезенных к общему количеству населения). Воссоздание 250-300 аэродромов и посадочных площадок, что позволит регионам отказаться от использования дорогостоящих вертолетных перевозок. При этом количество маршрутов, минующих Москву, в округе планировалось увеличить на 1000 единиц. Эти планы скорректировала пандемия и спад в экономике.