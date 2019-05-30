Студенты НГТУ НЭТИ создали первые в мире «умные ценники»

«Умные ценники», созданные студентами НГТУ НЭТИ, меняют цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала, сообщили в пресс-службе университета.

Главное преимущество разработки — это специально созданное программное обеспечение, которое позволяет проводить глубинную аналитику и формировать ценообразование в магазине.

— Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой «1С». Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники, — рассказал генеральный директор ООО «Vectortec», студент четвертого курса факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Георгий Зорин.

Аналитический инструмент может либо рекомендовать, либо сам в режиме онлайн устанавливать оптимальную цену на товар с учетом времени, спроса, остатков товара на складе, закупочной стоимости и срока годности продуктов. Цена на товар изменяется онлайн при помощи специальной электронной платы и программного обеспечения, которые создали ребята в начале марта.

Одна из других важных функций «умных ценников» — определение трафика посетителей, их возраста, пола и перемещения по залу при помощи встроенного Wi-fi модуля. Он считает расстояние до Wi-Fi-модуля смартфона. После чего данные обрабатываются и передаются в программу аналитики. Для возможности идентификации устройства и определения его местоположения достаточно включить систему в программу лояльности.

— Покупатели больше не столкнутся с проблемой несоответствия стоимости на ценниках и кассах. Почти все мы сталкиваемся в обычной жизни с тем, что берем товар с полки по одной цене, но на кассе она становится уже другой, чаще всего дороже. Отсюда появляются проблемы с очередями, и всем приходится ждать, пока какая-нибудь Валентина Семеновна проверит, так это или нет. Благодаря «умным ценникам» потребители больше не будут ждать, когда работники магазина решат подобные ситуации, — комментирует Георгий Зорин.

Отмечается, что в отличие от зарубежных аналогов ценники устаналиваются легко. Для этого не нужны дорогостоящие трансиверы и специалисты, которые бы производили монтаж оборудования. Первые «умные ценники» размещены в магазине «Фасоль» по адресу: ул. Немировича-Данченко, 146/2.

Разработка студентов выполнена из электронной бумаги, полочного каркаса, управляющего модуля и подключается по беспроводной сети к компьютеру. По словам авторов разработки, ценники будут примерно на 30% дешевле зарубежных аналогов за счет уникальных инженерных решений. Вся электроника расположена на полке и спрятана в специальный блок. За счет уменьшения общего количества электронного оборудования стоимость «умных ценников» стала меньше в сравнении с уже существующими аналогами.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ