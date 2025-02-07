Семейный банкинг становится популярным в России

В 2024 году почти три миллиона человек стали участниками программы «Семейный банк», сообщила пресс-служба ВТБ. Согласно оценкам банка, более миллиона новых клиентов подключаются к сервису ежемесячно. Статистические данные показывают, что наибольшее количество «семейных» групп образуется с друзьями, дальними родственниками и близкими — 53% от всех сочетаний. Следом идут связки с супругами (23%), родителями или детьми (19%) и братьями или сестрами (5%).

Основная часть клиентов — это люди в возрасте от 35 до 45 лет, их доля составляет 30%. Далее идут пользователи 45-55 лет — около 25% от общего числа участников. Люди в диапазоне 25-35 лет занимают 20%, в то время как пользователи 55-65 лет составляют 19%, а клиенты старше 65 лет — 17% от общего числа вовлеченных.