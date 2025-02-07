Росгвардия будет охранять общественный транспорт в Искитиме

В городе Искитим Новосибирской области общественный транспорт теперь находится под охраной Росгвардии. Уже 23 автобуса оснащены тревожными кнопками, а в ближайшее время такими кнопками планируют оснастить весь автопарк.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в кабинах водителей установлены тревожные кнопки, которые активируются через навигационный спутниковый мониторинг. Если в салоне обнаружится нарушитель общественного порядка, водитель или кондуктор могут нажать на эту кнопку, что вызовет немедленную реакцию правоохранительных органов.

— Сигнал тревоги с точным месторасположением автобуса поступит на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, после чего дежурный незамедлительно отправит на место происшествия экипаж группы задержания, — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что Искитимский район стал первым районом в регионе, где за безопасность муниципального транспорта отвечает вневедомственная охрана Росгвардии. В Новосибирске же автобусы начали брать под охрану летом 2022 года. Кроме того, росгвардейцы начали помогать в отлове безбилетников на маршрутах.

В настоящее время Росгвардия осуществляет надзор за почти 480 пассажирскими и школьными автобусами, курсирующими по территории региона.

Ранее редакция сообщала о том, что на кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников. А также перекрыть неконтролируемые въезды.