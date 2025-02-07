Новосибирск попал в десятку городов с самыми дорогими свиданиями

Столица Сибири заняла десятую строку рейтинга крупных городов России по стоимости свидания. За стандартный романтический набор, включающий в себя ужин в ресторане и букет цветов, горожанам придется заплатить в среднем 5510 рублей. При этом 3066 рублей нужно будет отдать за ужин при свечах или без, а еще 2444 рубля за розы. Об этом рассказали аналитики 2ГИС, рассчитавшие индекс свидания в 26 городах нашей страны.

Помимо этого, специалисты онлайн-платформы выяснили, что за год средний чек свидания вырос на 9,4%. Но средняя зарплата поднялась почти вдвое выше, на 18%. Так что теперь новосибирцы могут позволить себе на одно свидание в месяц больше, чем годом ранее.

— Стоимость ужина рассчитана на основе данных 2ГИС о среднем чеке в ресторанах, цветов — на средней стоимости букета из семи красных роз, — пояснили аналитики.

По сравнению с февралем прошлого года средняя стоимость свидания выросла на 466 рублей (9,4%). Этот показатель соответствует уровню инфляции, рассчитанному Росстатом по итогам 2024 года. Средний чек в ресторанах увеличился только на 6,5%, а вот букет из семи роз подорожал сразу на 13,6%.

На начало февраля средняя стоимость свидания в России составила 5395 рублей. Вполне ожидаемо самым дорогим городом по этому показателю оказалась Москва — 6990 рублей. Следом, с большим отрывом, идет Владивосток — 6085 рублей. Замыкает тройку лидеров Тольятти, где средний чек вырос заметнее всего — на 28% и достиг 6006 рублей.

Дешевле всего организовать свидание в Махачкале, где за ужин и букет нужно будет заплатить 4 396 рублей (2,3% к прошлому году). В топ-3 городов с самыми низкими затратами также вошли Ульяновск (4 727 рублей, 20,7%) и Пермь (4 827 рублей, 4,5%).

Напомним, в этом году киберпонедельник значительно увеличил оборот интернет-площадок. Активнее всего горожане раскупали сувениры и цветы.

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