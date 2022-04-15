Семьи погибших в ходе спецоперации новосибирцев получат по 3 млн руб

Министерству труда и социальной политики Новосибирской области поручено организовать единовременные выплаты в размере 3 млн руб из средств резервного фонда региона семьям новосибирцев, погибших в ходе спецоперации России на территории Донабасса и Украины. Об этом сообщается в постановлении областного правительства.

— Обеспечить оказание единовременной материальной помощи членам семей военнаслужащих, лиц, проходивших службу в войсках Нацгвардии и имевших специальное звание полиции, погибших в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территории ДНР, ЛНР, Украины, являющихся гражданами РФ и проживающих на территории Новосибирской области или зарегистрированных по месту дислокации частей, территориальных органов Росгвардии на территории Новосибирской области на дату гибели, — говорится в постановлении, подписанным главой региона Андреем Травниковым.

Как далее следует из текста документа, помощь будет оказана на основании заявления близких родственников, образец которого прилагается к постановлению, и пакета документов (перечень прилагается).

— Единовременная материальная помощь (ЕМП) оказывается в равных долях членам семьи погибшего, — говорится в постановлении далее. — Если заявителем является родитель ребёнка погибшего участника спецоперации, ЕМП оказывается с учётом долей самого заявителя и ребёнка, перечисленных в заявлении. По истечении 6 мес заявитель вправе обратиться с новым заявлением, если иные члены семьи не обращались с заявлением. В этом случае будет произведён расчёт доли ЕМП в новом размере, и ЕМП будет выплачена в сумме, определённой с учётом доли, выплаченной заявителю первоначально. При этом общая сумма ЕМП, выплаченной всем членам семьи погибшего не может превышать 3 млн руб.

Родственниками, которые могут претендовать на ЕМП, являются супруги, родители или усыновители, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети-инвалиды, совершеннолетние дети-студенты, обучающиеся очно.

Напомним, что в середине марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии горсовета сообщил, что муниципалитет также изыщет в собственном бюджете средства для помощи семьям погибших горожан. С такой инициативой в начале сессии в главе города обратились депутаты.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.