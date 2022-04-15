Началось строительство нового здания Новосибирского областного суда

Новое здание Новосибирского областного суда будет находиться на ул. Кирова. Работы по реконструкции бывшего долгостроя проводятся в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы», сообщила пресс-служба правительства региона. Общий объем финансирования проекта — 1,4 млрд рублей. Генподрядчиком проекта является ООО «Универсал СК». Объект планируется сдать в эксплуатацию к декабрь 2023 года.

После реконструкции и возведения пристройки общая площадь комплекса составит 15,2 тыс. кв. м, что в три раза больше площади нынешних помещений областного суда, расположенных на улице Писарева. Комплекс будет состоять из 7-ми этажного (с подземным этажом) и 4-этажного зданий высотой 18 и 29 метров, соединенных между собой переходом, и включать 30 залов судебных заседаний.

Напомним, здание, которое сейчас займет областной суд, начали возводить еще в 2008 году. Застройщик — строительно-проектно-промышленная компания «Стройгаз» (Барнаул) — планировала разместить здесь общественно-деловой центр с представительскими апартаментами. Компания признана банкротом в июле 2018 года.