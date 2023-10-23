На борьбу с сахарным диабетом Новосибирск получит 37,1 млн рублей

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение выделить Новосибирской области 37,1 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с сахарным диабетом. Деньги придут уже в этом году.

― Так на системы непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте: от 2 до 4 лет направляется 531,8 тысяч рублей, от 4 до 17 лет включительно – 23,1 млн рублей. И 13,5 млн рублей – на дооснащение и переоснащение медицинских организаций на отдаленных территориях оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за заболеванием, – сообщил первый заместитель Председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» разработан в рамках исполнения поручений Президента Владимира Путина. Проект нацелен на просвещение пациентов, а также на обеспечение необходимыми медицинскими изделиями и лекарствами.