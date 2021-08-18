Семьи с детьми могут оформить ипотеку в Банке «Левобережный» в упрощенном порядке

Можно просто подать заявление-согласие сразу в банке при оформлении ипотечного кредита.

Дистанционное взаимодействие банка с ПФР строится следующим образом: специалист самостоятельно направит в госучреждение запрос об использовании материнского (семейного) капитала (МСК). После регистрации ипотечной сделки в ПФР отправляются сведения из кредитного договора, чтобы ведомство перечислило денежные средства на счет клиента. Для заемщика сделка проходит в режиме одного окна, что позволяет значительно экономить его время и ускорить процесс оформления ипотеки.

Напомним, что сертификат на МСК можно получить автоматически в электронном виде на портале Госуслуг. Он приходит в личный кабинет родителя через 15 дней после получения пенсионным фондом сведений из ЗАГСа о рождении (усыновлении) ребенка.

МСК можно использовать на оплату первоначального взноса или частичное досрочное погашение ипотечного кредита. Минимальный первоначальный взнос по программам Банка «Левобережный» для семей с детьми составляет от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Взять в ипотеку можно квартиру или апартаменты в готовом либо строящемся доме, а также дом с земельным участком. Ставка — от 4.4% годовых*.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте или в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Единая справочная служба: 8-800-3333-555 (вн. 6606).

*Ставка действует при условии приобретения квартиры на первичном рынке по продукту Семейная ипотека; первоначальный взнос от 50%; подтверждение дохода выпиской из ПФР; страхование недвижимости, жизни и трудоспособности; объект долевого строительства находится в отобранных ЖК застройщиков на Проектном финансировании Банка «ДОМ.РФ».