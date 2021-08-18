Округа-лидеры, активность агитации и вскрытие конвертов феном

Округ-лидер все тот же

Как рассказала в рамках пресс-конференции в ТАСС председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, по итогам регистрации кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы, определился наиболее конкурентный округ. Им остался округ №135, на котором о желании поучаствовать в выборах заявили 12 кандидатов.

Наименее конкурентным округом является 138-й, где в гонке за мандат будут участвовать всего лишь 8 кандидатов.

По 136-му и 137-му округам зарегистрированы по 10 кандидатов на каждом.

— Все кандидаты уже вступили в агитационный период на своих избирательных округах, — говорит Ольга Благо. — Уже есть возможность с ними ознакомиться.

Но количество пока не означает качество, это относится и к интенсивности избирательной кампании. В частности, из наиболее значимых событий на 138-м округе за последние дни можно назвать разве что приглашение на дебаты коммунистом, депутатом Заксобрания Романом Яковлевым своего основного соперника — единоросса, депутата Госдумы Виктора Игнатова. По информации одного из телеграм-каналов, Игнатов от приглашения дебатировать в предложенном Яковлевым формате, что называется, отмахнулся, несмотря на вопросы, которые хотел бы задать своему сопернику из КПРФ.

Однако, как сообщают в избирательной комиссии Новосибирской области, совсем уж без дебатов избиратель не останется.

— У нас будут проходить дебаты среди политических партий, — сообщает Ольга Благо. — Объем эфирного времени, который выделяют СМИ на кандидатов (а их 40), — менее 5 минут на кандидата. Смысл в таких дебатах? Если вы помните, по несколько минут на кандидата — получается не очень интересно и неинформативно. Но на каждого кандидата будет предусмотрено время, которое он сможет занять либо своими роликами, либо каким-то другими агитационными материалами.

Если вернуться к активности на округах, то 135-й округ продолжает лидировать по медийности. Напомним, на его территории прошло собрание инициативной группы по отзыву мэра, в котором активно засветились такие кандидаты, как депутат горсовета Игорь Украинцев («Зеленые»), исполнительный директор «Опоры России» Наталия Кошелева («Партия Роста»), директор ООО «Юнифуд» Наталья Пинигина («Новые люди»).

Со своей стороны команда мэра нанесла ответный удар в виде публикации в подконтрольных СМИ информации о «водных» проблемах жителей микрорайона Стрижи, на территории которого собрание проходило.

Одиночки активнее партийных

Еще один из трендов текущей избирательной кампании, названный Ольгой Благо, — более активная работа кандидатов-одномандатников по сравнению с политическими партиями.

— У нас агитацию могут вести и партии, и одномандатники, — говорит председатель облизбиркома. — Партии в основном используют такие формы агитации, как баннеры, билборды, выпуск печатных агитматериалов. Но могу сказать, что печатные материалы пока не очень объемные. Поступили 25 уведомлений от партий, общий тираж печатной продукции — 180 тысяч экземпляров. Что касается кандидатов по округам, то здесь могу отметить серьезную активность: около 300 уведомлений, общий тираж выпущенных агитационных печатных материалов — 1,3 млн экземпляров. То есть по одному, как минимум, материалу каждый избиратель получил.

При этом распределение агитматериалов по округам идет неравномерно.

— Если на 135-м округе общий тираж — около миллиона, то, например, на 138-м округе — всего около 200 с небольшим тысяч, — приводит данные Ольга Благо. — То есть кандидаты на разных округах по-разному строят свою избирательную кампанию.

Первоначально в выдвижении участвовали 43 кандидата, из которых 2 — самовыдвиженцы, 1 — представитель партии «Российский общенародный союз». Остальные кандидаты были выдвинуты политическими партиями, которым для участия в выборах подписи избирателей собирать не нужно. В Новосибирской области в выборах участвуют 14 политических партий. Все 40 кандидатов от партий своевременно предоставили документы и были зарегистрированы. Самовыдвиженцы документы на регистрацию не представили. Кандидат от «Российского общенародного союза» не был зарегистрирован в связи с тем, что партии было отказано в регистрации федерального списка.

Вскрыть сейф-пакет над паром

По-прежнему, как сообщает Ольга Благо не утихают тревожные опасения скептиков относительно возможных манипуляций с результатами голосования, особенно трехдневного, когда участки закрываются на ночь, а судьба бюллетеней, заполненных днем избирателями, оказывается прочно скрыта от человеческих глаз.

— В Новосибирской области сложилась традиция: не возникает проблем с легитимностью, — говорит председатель избиркома. — Да, бывают какие-то эксцессы, но надо понимать: у нас около 2 тысяч участковых комиссий, около 16 тысяч членов комиссий, вовлеченных в избирательный процесс. Но общая ориентированность на соблюдение всех процедур у нас уже сложилась. Когда не очень обоснованно начинают обвинять избирательную систему в том, что она задействована на какие-то другие цели, это, на мой взгляд, преувеличение тех рисков, которые могут быть высказаны в политической борьбе.

По словам председателя комиссии, технология сохранности сейф-пакетов уже отработана и обкатана на прошлогодних выборах, а ответственность за фальсификацию результатов голосования настолько серьезная, что вряд ли кто из членов избиркомов станет рисковать своей судьбой и свободой. Да и вскрыть злополучный сейф-пакет, не «наследив», весьма проблематично.

— Не надо опасаться вещей, которые ни разу не происходили, — считает Благо. — У нас раньше всегда было досрочное голосование в течение 10 дней. Сейчас голосование проходит 3 дня, больше никакой разницы нет. Кроме того, разработаны дополнительные меры для охраны бюллетеней. Мы бюллетени упаковываем в сейф-пакеты. Я уже предлагала всем желающим попробовать вначале заклеить сейф-пакет, а потом вскрыть. Он не вскрывается ни при каких условиях, хотя в интернете распространяется информация, что достаточно для этого нагреть его феном. Но не получается. Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный номер, к каждому сейф-пакету составляется акт, в котором расписываются члены комиссии и наблюдатели.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы пройдут 17-19 сентября 2021 года.

Округ №135: самозанятый Рафаэль Адам («Гражданская платформа), директор ООО «Агентство информационного развития «Столица Нск», депутат Заксобрания Константин Антонов («Родина»), директор ООО «Ерохин-групп» Павел Ерохин («Партия Роста»), главный редактор «Вацап-ТВ» Андрей Жирнов (КПРФ), главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский («Единая Россия»), вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР), бухгалтер АНО «Лига защиты прав человека в Европе» Дмитрий Крюков («Российская партия свободы и справедливости»), директор ООО «ЮНИФУД», член президиума «Опоры России» Наталья Пинигина («Новые люди»), индивидуальный предприниматель Денис Родин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), директор по развитию ГК «Стрижи», депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев («Зеленые»), директор подразделения ООО «МВМ», депутат Тогучинского райсовета Никита Федченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления Наталья Чубыкина («Яблоко»).

Округ №136: пенсионер Александр Липаткин («Коммунисты России»), индивидуальный предприниматель Александр Прохоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия»), главный эксперт мэрии Новосибирска Ренат Сулейманов (КПРФ), инженер ПАО НЗХК Вячеслав Усольцев («Новые люди»), начальник отдела ГАУ «Сибирь-концерт» Наталья Чубарцева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), специалист АНО «НИИ политической социологии» Татьяна Харьковская («Российская партия свободы и справедливости»), самозанятый Дмитрий Шабанов («Яблоко»), главврач ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации» Олег Шестаков («Партия Роста»), зампредседателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак (ЛДПР).

Округ №137: гендиректор ООО «Прогрессстройгрупп», депутат Заксобрания Александр Аверкин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), заместитель директора по развитию ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», депутат Заксобрания Александр Аксененко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), помощник депутата Госдумы, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), замдиректора ООО «Маркет-2» Виталий Новоселов (КПРФ), научный сотрудник ФГБУ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Елена Пивоварова («Яблоко»), директор фонда «Городские инициативы», депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Родина»), пенсионер Александр Плюшкин («Гражданская платформа»), научный сотрудник ФГБУ «Институт ядерной физики СО РАН» Дмитрий Старостенко («Единая Россия»), гендиректор ООО «НИЦ иммунологии и аллергологии» Андрей Теряев («Новые люди»), советник гендиректора ООО «Завод АлСиб» Евгений Цибизов («Партия Роста»).

Округ №138: менеджер ООО «ДубльГис» Тимур Гостяев («Новые люди»), депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы, депутат Заксобрания Роман Казаков (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), тренер спортшколы «Обь» Татьяна Самкова («Партия Роста»), директор ООО «Радуга» Максим Тэппо («Гражданская платформа»), директор торгового дома «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ).