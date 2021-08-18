Рекламодателям

Округа-лидеры, активность агитации и вскрытие конвертов феном

  • 18/08/2021, 09:10
Автор:
Новости Новосибирской области
В избиркоме рассказали об актуальных трендах выборной кампании в Новосибирской области.

Округ-лидер все тот же

Как рассказала в рамках пресс-конференции в ТАСС председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, по итогам регистрации кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы, определился наиболее конкурентный округ. Им остался округ №135, на котором о желании поучаствовать в выборах заявили 12 кандидатов.

Наименее конкурентным округом является 138-й, где в гонке за мандат будут участвовать всего лишь 8 кандидатов.

По 136-му и 137-му округам зарегистрированы по 10 кандидатов на каждом.

Все кандидаты уже вступили в агитационный период на своих избирательных округах, говорит Ольга Благо. Уже есть возможность с ними ознакомиться.

Но количество пока не означает качество, это относится и к интенсивности избирательной кампании. В частности, из наиболее значимых событий на 138-м округе за последние дни можно назвать разве что приглашение на дебаты коммунистом, депутатом Заксобрания Романом Яковлевым своего основного соперника единоросса, депутата Госдумы Виктора Игнатова. По информации одного из телеграм-каналов, Игнатов от приглашения дебатировать в предложенном Яковлевым формате, что называется, отмахнулся, несмотря на вопросы, которые хотел бы задать своему сопернику из КПРФ.

Однако, как сообщают в избирательной комиссии Новосибирской области, совсем уж без дебатов избиратель не останется.

У нас будут проходить дебаты среди политических партий, сообщает Ольга Благо. Объем эфирного времени, который выделяют СМИ на кандидатов (а их 40), — менее 5 минут на кандидата. Смысл в таких дебатах? Если вы помните, по несколько минут на кандидата получается не очень интересно и неинформативно. Но на каждого кандидата будет предусмотрено время, которое он сможет занять либо своими роликами, либо каким-то другими агитационными материалами.

Если вернуться к активности на округах, то 135-й округ продолжает лидировать по медийности. Напомним, на его территории прошло собрание инициативной группы по отзыву мэра, в котором активно засветились такие кандидаты, как депутат горсовета Игорь Украинцев («Зеленые»), исполнительный директор «Опоры России» Наталия Кошелева («Партия Роста»), директор ООО «Юнифуд» Наталья Пинигина («Новые люди»).

Со своей стороны команда мэра нанесла ответный удар в виде публикации в подконтрольных СМИ информации о «водных» проблемах жителей микрорайона Стрижи, на территории которого собрание проходило.

Одиночки активнее партийных

Еще один из трендов текущей избирательной кампании, названный Ольгой Благо, — более активная работа кандидатов-одномандатников по сравнению с политическими партиями.

У нас агитацию могут вести и партии, и одномандатники, говорит председатель облизбиркома. Партии в основном используют такие формы агитации, как баннеры, билборды, выпуск печатных агитматериалов. Но могу сказать, что печатные материалы пока не очень объемные. Поступили 25 уведомлений от партий, общий тираж печатной продукции 180 тысяч экземпляров. Что касается кандидатов по округам, то здесь могу отметить серьезную активность: около 300 уведомлений, общий тираж выпущенных агитационных печатных материалов — 1,3 млн экземпляров. То есть по одному, как минимум, материалу каждый избиратель получил.

При этом распределение агитматериалов по округам идет неравномерно.

Если на 135-м округе общий тираж около миллиона, то, например, на 138-м округе всего около 200 с небольшим тысяч, приводит данные Ольга Благо. То есть кандидаты на разных округах по-разному строят свою избирательную кампанию.

Первоначально в выдвижении участвовали 43 кандидата, из которых 2 — самовыдвиженцы, 1 представитель партии «Российский общенародный союз». Остальные кандидаты были выдвинуты политическими партиями, которым для участия в выборах подписи избирателей собирать не нужно. В Новосибирской области в выборах участвуют 14 политических партий. Все 40 кандидатов от партий своевременно предоставили документы и были зарегистрированы. Самовыдвиженцы документы на регистрацию не представили. Кандидат от «Российского общенародного союза» не был зарегистрирован в связи с тем, что партии было отказано в регистрации федерального списка.

Вскрыть сейф-пакет над паром

По-прежнему, как сообщает Ольга Благо не утихают тревожные опасения скептиков относительно возможных манипуляций с результатами голосования, особенно трехдневного, когда участки закрываются на ночь, а судьба бюллетеней, заполненных днем избирателями, оказывается прочно скрыта от человеческих глаз.

В Новосибирской области сложилась традиция: не возникает проблем с легитимностью, говорит председатель избиркома. Да, бывают какие-то эксцессы, но надо понимать: у нас около 2 тысяч участковых комиссий, около 16 тысяч членов комиссий, вовлеченных в избирательный процесс. Но общая ориентированность на соблюдение всех процедур у нас уже сложилась. Когда не очень обоснованно начинают обвинять избирательную систему в том, что она задействована на какие-то другие цели, это, на мой взгляд, преувеличение тех рисков, которые могут быть высказаны в политической борьбе.

По словам председателя комиссии, технология сохранности сейф-пакетов уже отработана и обкатана на прошлогодних выборах, а ответственность за фальсификацию результатов голосования настолько серьезная, что вряд ли кто из членов избиркомов станет рисковать своей судьбой и свободой. Да и вскрыть злополучный сейф-пакет, не «наследив», весьма проблематично.

Не надо опасаться вещей, которые ни разу не происходили, считает Благо. У нас раньше всегда было досрочное голосование в течение 10 дней. Сейчас голосование проходит 3 дня, больше никакой разницы нет. Кроме того, разработаны дополнительные меры для охраны бюллетеней. Мы бюллетени упаковываем в сейф-пакеты. Я уже предлагала всем желающим попробовать вначале заклеить сейф-пакет, а потом вскрыть. Он не вскрывается ни при каких условиях, хотя в интернете распространяется информация, что достаточно для этого нагреть его феном. Но не получается. Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный номер, к каждому сейф-пакету составляется акт, в котором расписываются члены комиссии и наблюдатели.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы пройдут 17-19 сентября 2021 года.

Округ №135: самозанятый Рафаэль Адам («Гражданская платформа), директор ООО «Агентство информационного развития «Столица Нск», депутат Заксобрания Константин Антонов («Родина»), директор ООО «Ерохин-групп» Павел Ерохин («Партия Роста»), главный редактор «Вацап-ТВ» Андрей Жирнов (КПРФ), главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский («Единая Россия»), вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР), бухгалтер АНО «Лига защиты прав человека в Европе» Дмитрий Крюков («Российская партия свободы и справедливости»), директор ООО «ЮНИФУД», член президиума «Опоры России» Наталья Пинигина («Новые люди»), индивидуальный предприниматель Денис Родин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), директор по развитию ГК «Стрижи», депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев («Зеленые»), директор подразделения ООО «МВМ», депутат Тогучинского райсовета Никита Федченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления Наталья Чубыкина («Яблоко»).

Округ №136: пенсионер Александр Липаткин («Коммунисты России»), индивидуальный предприниматель Александр Прохоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия»), главный эксперт мэрии Новосибирска Ренат Сулейманов (КПРФ), инженер ПАО НЗХК Вячеслав Усольцев («Новые люди»), начальник отдела ГАУ «Сибирь-концерт» Наталья Чубарцева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), специалист АНО «НИИ политической социологии» Татьяна Харьковская («Российская партия свободы и справедливости»), самозанятый Дмитрий Шабанов («Яблоко»), главврач ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации» Олег Шестаков («Партия Роста»), зампредседателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак (ЛДПР).

Округ №137: гендиректор ООО «Прогрессстройгрупп», депутат Заксобрания Александр Аверкин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), заместитель директора по развитию ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», депутат Заксобрания Александр Аксененко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), помощник депутата Госдумы, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), замдиректора ООО «Маркет-2» Виталий Новоселов (КПРФ), научный сотрудник ФГБУ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Елена Пивоварова («Яблоко»), директор фонда «Городские инициативы», депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Родина»), пенсионер Александр Плюшкин («Гражданская платформа»), научный сотрудник ФГБУ «Институт ядерной физики СО РАН» Дмитрий Старостенко («Единая Россия»), гендиректор ООО «НИЦ иммунологии и аллергологии» Андрей Теряев («Новые люди»), советник гендиректора ООО «Завод АлСиб» Евгений Цибизов («Партия Роста»).

Округ №138: менеджер ООО «ДубльГис» Тимур Гостяев («Новые люди»), депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы, депутат Заксобрания Роман Казаков (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), тренер спортшколы «Обь» Татьяна Самкова («Партия Роста»), директор ООО «Радуга» Максим Тэппо («Гражданская платформа»), директор торгового дома «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ).

Фото из официальной группы Госдумы ВКонтакте

505

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : кандидаты выборы в Госдуму


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

У сибиряков стало больше вопросов к брокерам

17/08/2021, 12:02

В Сибири за полгода ввели на треть больше жилья

17/08/2021, 09:51

«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

16/08/2021, 13:11

В Сибири при экспорте рапса выявлены нарушения

16/08/2021, 10:00

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

На свинокомплекс «Кудряшовский» приехала прокуратура

17/08/2021, 20:05

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

17/08/2021, 19:05

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

17/08/2021, 18:35

В Заельцовском бору запретили все виды рубок лесных насаждений

17/08/2021, 18:11
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

Банк Уралсиб в Новосибирске в июле выдал автокредитов на сумму более 65 млн. рублей

18/08/2021, 10:08

Вебинар ««Информационная безопасность в социальных сетях» – в Университете бизнеса Уралсиб

18/08/2021, 09:58

Семьи с детьми могут оформить ипотеку в Банке «Левобережный» в упрощенном порядке

18/08/2021, 09:30

Сибиряки могут получить кешбэк за покупку туров по России до конца лета

18/08/2021, 09:00

В АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии»

18/08/2021, 08:50

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

В России могут ввести лекарственные страховки

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Утверждена программа Международного форума «Технопром-2021»

Кому достанется дополнительный федеральный миллиард

За директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух

Финансы

Новости Новосибирска

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

Политика

Новости Новосибирской области

Облизбирком не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам»

Избирком принял документы по отзыву мэра Новосибирска

Александр Невский привел к следователю директора колледжа

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Сергею Проничеву продлили срок

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

Технологии

Новости Новосибирска

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Телекоммуникации

Новости компаний

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Агропром

Новости Новосибирской области

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирска

На свинокомплекс «Кудряшовский» приехала прокуратура

В Заельцовском бору запретили все виды рубок лесных насаждений

В России могут ввести лекарственные страховки

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска