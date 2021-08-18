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Вебинар ««Информационная безопасность в социальных сетях» – в Университете бизнеса Уралсиб

  • 18/08/2021, 09:58
Онлайн-вебинар пройдет 24 августа в 11:00 мск.

Новости компанийУниверситет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Информационная безопасность в социальных сетях».

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Спикер – Павел Мельников, эксперт по информационной безопасности, Генеральный директор Pointlane.

В последнее время тема информационной безопасности в социальных сетях становится всё актуальней. Именно информация становится желаемым объектом мошеннических операций, шантажа, судебных разбирательств и незаконных действий по краже личных данных, которые могут быть использованы при аутентификации на различных ресурсах и площадках. Знание практического применения отдельных технологий безопасности и методов защиты позволит избежать нежелательных рисков.

Программа вебинара:

  • Какие риски возникают при взломе аккаунтов
  • Как злоумышленники взламывают аккаунты пользователей
  • Какую информацию можно размещать в соцсетях
  • Почему соцсетям выгодно собирать больше данных и как они их используют
  • Как руководитель может использовать данные из соцсетей чтобы сделать правильное решение о приеме на работу кандидата
  • Что нужно сделать для обеспечения безопасности своих аккаунтов
  • Как включить усиленную защиту аккаунтов

Участники вебинара узнают, как обеспечить безопасность в соцсетях и обезопасить себя от утечки данных, как сделать так, чтобы аккаунт в соцсетях «не угнали», как правильно использовать данные в соцсетях, а также как настроить усиленную защиту и использовать сложные пароли.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию вебинара будет направлена на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб (ПАО) позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

Возраст: 18+

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : соцсети онлайн-вебинар банки Банк Уралсиб


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