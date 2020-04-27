УФНС разъяснило правила предоставления отсрочки по уплате налогов

Как отметил руководитель регионального управления ФНС России Алексей Легостаев отсрочка (рассрочка) по уплате налогов может быть предоставлена организациям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Перечень таких отраслей утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 с изменениями от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540. На сегодня в перечне 11 видов деятельности и 38 отраслей.

Ключевое условие: к пострадавшим отраслям должен быть отнесен именно основной код деятельности плательщика, отраженный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.03.2020.

Проверить, относиться ли заинтересованное лицо к пострадавшей отрасли, можно на сайте ФНС России через сервис «Перечень лиц, имеющих право на поддержку в связи с COVID-19».

Дополнительные условия:

снижение доходов в I-ом или последующих кварталах 2020 г. не менее чем на 10% или получение убытков (для проверки налоговым органом соблюдения данного условия необходимо предварительно обеспечить поступление соответствующей отчетности в налоговый орган);

наступление срока уплаты именно в 2020 году (подавать заявление до наступления срока уплаты нецелесообразно).

По каким налогам может быть предоставлена отсрочка (рассрочка)?

По налогам, авансовым платежам по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, за исключением:

акцизов, НДПИ, налогов, уплачиваемых налоговыми агентами, ЕНВД и платежей, выплачиваемых по патентной системе налогообложения;

НДС, страховых взносов и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (отсрочку по этим налогам могут получить лишь плательщики, указанные в Приложении к Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 570).

Когда можно подать заявление об отсрочке (рассрочке)?

Заявление об отсрочке (рассрочке) можно подать до 1 декабря 2020 года.

Куда обращаться?

В налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). Крупнейшие налогоплательщики обращаются в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Какие документы нужны для получения отсрочки (рассрочки)?

Для получения отсрочки (рассрочки) необходимо заявление налогоплательщика и обязательство соблюдения условий отсрочки (рассрочки). Рекомендованные образцы размещены на сайте ФНС России.

Для отсрочки (рассрочки) на срок более 6 месяцев дополнительно обеспечение в виде залога, поручительства или банковской гарантии.

К заявлению о рассрочке потребуется график погашения задолженности.

Каковы преимущества для бизнеса при получении отсрочки (рассрочки)?

При предоставлении отсрочки (рассрочки) на соответствующие суммы пени не начисляются, а уже начисленные пени обнуляются.

Суммы налогов, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка), не подлежат взысканию при соблюдении условий предоставления отсрочки (рассрочки).

Суммы, на которые предоставлена отсрочка или рассрочка, не учитываются при формировании справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, поскольку срок для исполнения перенесенной обязанности еще не наступил.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России в разделе: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области