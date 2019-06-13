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Семилетнему мальчику с ДЦП нужны деньги на курсовое лечение

Не хватает — 158 116 рублей.
  • 13/06/2019, 11:13
Семилетнему мальчику с ДЦП нужны деньги на курсовое лечение

Слава Пак родился раньше срока, и врачи диагностировали у него поражение центральной нервной системы. Малыша почти полтора месяца выхаживали в больнице.

— После выписки мы проходили обследование у разных специалистов, делали все возможное, чтобы вылечить Славу. Но он сильно отставал в физическом развитии: не держал голову, не ползал, не садился, в год врачи диагностировали у него детский церебральный паралич. Мы продолжили активно заниматься лечением сына, — рассказывает мама Славы Наталья Пак.

В прошлом году Слава перенес операцию на тазобедренных суставах – врачи устранили вывих, установили металлоконструкции.

— Полтора месяца сын был в гипсовой повязке. Теперь ему требуется восстановительное лечение. Слава уже прошел по ОМС несколько курсов реабилитации в центре «Шагаем вместе», которые оказались весьма эффективными – сын научился стоять с поддержкой. Но ходить пока плохо получается, — говорит Наталья.

Как подчеркнула невролог реабилитационного центра «Шагаем вместе» (Новосибирск) Наталья Пойда, Слава нуждается в продолжении лечения.

— Слава нуждается в восстановительном лечении, которое поможет снизить тонус мышц, улучшить координацию движений и речь мальчика, развить навык самостоятельной ходьбы, — отметила Наталья Пойда.

По данным Русфонда стоимость курсового лечения составляет 160 126 рублей. 2010 рублей собрали читатели Русфонда. Не хватает — 158 116 рублей. Семья Славы не может самостоятельно собрать таких денег и просит помощи.

— Ресурс ОМС на лечение в этом центре мы исчерпали, а оплатить его самостоятельно у нас нет возможности. Я не работаю, ухаживаю за сыном, живем на пенсии: мужа – по старости, сына – по инвалидности. Помогите, пожалуйста! — говорит Наталья.

Помочь Славе можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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