В «Европейском Береге» начал работать фитнес-центр «Made in GYM»

Стрит-ритейл в жилых районах Новосибирска профилируется и укрупняется. Эта тенденция становится более явной с каждым годом. Предприниматели, наряду с базовыми полезными сервисами — аптеки, маркеты, ателье, открывают большие профильные бизнесы, которые специализируются на предоставлении уникального продукта или услуги для жителей той или иной локации. Это и сетевой ритейл, и франшизы мировых бизнесов, и региональные операторы, сообщили в пресс-службе компании «Брусника. Сибакадемстрой».

Так, в «Европейском Береге» начал работать большой фитнес-центр «Made in GYM». Помещение площадью почти 600 квадратных метров с большими панорамными окнами и потолками высотой 6 метров было спроектировано и построено в 4 очереди проекта. Девелопер «Брусника. Сибакадемстрой» на стадии концептуального проектирования определил назначение коммерческого помещения и осуществил поиск оператора для запуска фитнес-проекта. Помещение ввели в эксплуатацию около года назад, далее собственник разработал дизайн-проект, сделал ремонт и оборудовал центр тренажёрами и необходимым оборудованием. В начале лета 2019 года фитнес-центр открылся.

В микрорайоне «Европейский Берег» сформирована многофункциональная спортивная среда. На общественных пространствах расположены площадки для игр с мячом — баскетбола, стритбола, мини-футбола, тренажёры для воркаута. Общая протяженность велодорожек в «Европейском Береге» составляет 5 км. Жители микрорайона активно занимаются спортом: организовали сообщества для совместных занятий бегом, йогой. Вместе они готовятся к соревнованиям, участвуют в марафонах, городских событиях. Несмотря на насыщенность среды, потребность в большом спортивном центре внутри микрорайона существовала давно. Теперь у жителей в шаговой доступности появилось место, где можно заниматься спортом на профессиональном уровне: поддерживать физическую форму, изучать единоборства, совершенствоваться в мягком фитнесе. Для тренировок не нужно выезжать в центр города или другой район.

В ответ на запрос рынка девелопер «Брусника. Сибакадемстрой» наряду с типовыми юнитами, проектирует особенную коммерцию в новых проектах. Так, в квартале «На Декабристов», застройщик строит спа-центр с бассейном площадью 530 квадратов и ищет оператора для запуска бизнеса. По проекту в оздоровительном комплексе предусмотрены зоны спа-услуг, массажа и фитнеса, бассейн для тренировок и свободного плавания. В новом квартале с урбан-виллами на «Никитина» предусмотрены двухуровневые помещения с внутренним полуэтажом — антресолью, которые подойдут для коммерческих фуд-проектов, специализированных книжных магазинов с зонами релакса и домашнего чтения.

Фото: пресс-служба компании