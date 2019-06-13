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Ученые предлагают городу и области подумать о возможностях применения БНЗТ

За счет эффективного использования имеющихся ресурсов можно получить первые результаты внедрения революционной технологии лечения онкологии.
  • 13/06/2019, 11:19
Автор: Юлия Данилова
Ученые предлагают городу и области подумать о возможностях применения БНЗТ
Установку для проведения предклинических испытаний ученые планируют подготовить к 2022 году — в рамках гранта, предоставленного РНФ.

—  В «Академгородок 2.0» реализуется проект, который даст возможность бороться с самыми страшными, неизлечимыми болезнями. Речь идет о революционном и очень эффективном лечении онкозаболеваний, считающихся сегодня неизлечимыми — это радиорезистентные случаи. В ближайшие 2-3 года такой проект — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) — мы осуществим на практике у нас в Новосибирске и в Китае, — отметил директор ИЯФ СО РАН им. Г. И. Будкера, академик Павел Логачев, выступая на дискуссионной площадке «Экономика и инвестиции» форума «Городские приоритеты».

Он предложил городу и области совместно с участниками проекта искать возможности его применения в Новосибирске.

ИЯФ запускает программу внедрения бор-нейтронозахватной терапии рака в клиническую практику

— Для этого не нужны суперинвестиции. Нужно договориться с ключевыми участникам, как максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы получить первые случаи применения технологии, — добавил Логачев.

Глава ИЯФ СО РАН пояснил корреспонденту InfoPro54, что сегодня в мире реализуются пять проектов по созданию специализированных клиник для лечения рака с помощью БНЗТ: три в Японии, одна в Китае и одна в Финляндии. Главная задача ИЯФ СО РАН — создание нейтронного источника для Центра БНЗТ в Новосибирске. Планируется, что первый такой источник (на основе ускорителя ИЯФ СО РАН) будет поставлен в китайскую клинику. Институт ведет совместные работы с компанией Tri Alpha Energy (США) — сейчас ведется сборка этого ускорителя.

— В 2019 году ИЯФ СО РАН получил грант Российского научного фонда (РНФ) на продолжение исследований в области бор-нейтронозахватной терапии. В рамках этого гранта специалисты планируют довести физические параметры ускорительного источника нейтронов до уровня, необходимого для проведения БНЗТ, и подготовить его к проведению предклинических испытаний к концу четвертого года работы в рамках гранта (2022 год), — говорит Логачев.

На доведение существующего ускорительного источника нейтронов ИЯФ СО РАН до предклинических испытаний необходимо 120 млн рублей — эти средства получены институтом в рамках гранта РНФ.

В Новосибирске будет создана клиника для лечения онкологических опухолей при помощи нейтронов

— Назвать точную сумму, которая потребуется для подготовки нейтронного источника клинического класса, сейчас невозможно — она зависит от многих факторов. По оценкам специалистов, примерный объем необходимого финансирования — около 1 млрд рублей, — говорит Павел Логачев. — На реализацию комплексного проекта БНЗТ, подразумевающего создание клиники со всей необходимой инфраструктурой, а также производство и сертификацию препарата доставки бор-10, потребуется существенно больше.

Директор ИЯФ СО РАН также сообщил, что недавно в институте завершился очередной этап модернизации ускорительного нейтронного источника для БНЗТ, который позволил улучшить параметры пучка. Специалисты увеличили ток протонного пучка с 5 до 8,5 мА, достигнув значения, с которым можно проводить терапию за рекомендованное время —  меньше одного часа. Главная цель подобных работ — достижение технических характеристик, требуемых для проведения БНЗТ в клинических условиях.

— Еще одна сложная научно-техническая задача в рамках внедрения методики БНЗТ —разработка подходящего способа доставки атомов бора-10 в поврежденную ткань. В России многие научные группы ведут исследования в области разработки и создания препарата, который с высокой эффективностью будет доставлять бор в клетки опухоли, в том числе и специалисты ИХБФМ СО РАН. В ближайшие три года ученые надеются создать препарат, связывающийся с глиобластомой с гораздо большей эффективностью, чем существующие зарубежные аналоги, — резюмировал Павел Логачев.

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НГУ подпишет соглашение с Huawei

Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта планируется строительство при НГУ специализированной клиники для внедрения нейтрон-захватной терапии в практику. При достаточном финансировании она должна была принять первых пациентов в 2021-2022 годах. В мае на пресс-конференции ректор НГУ Михаил Федорук отметил, что Центр протонной терапии при университете все-таки будет построен. Соглашение о его создании было подписано с корпорацией «Ростех» и холдингом «Швабе». Для работы в Центре университет намерен уже в этом году начать подготовку специалистов по ядерной медицине — на уровне магистратуры.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком эпитепловых нейтронов, ядра бора поглощают нейтроны, происходят ядерные реакции с большим энерговыделением, в результате чего больные клетки погибают.

Фото: А. Макарова

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