Семилетнему мальчику с диагнозом детский церебральный паралич требуется курсовое лечение

Ваня Евсюков родился раньше срока, перенес кровоизлияние в мозг, потом шесть дней лежал в реанимации. В полгода он не держал голову и не мог переворачиваться. Вдобавок ко всему мальчик перенес вирусную инфекцию с осложнениями, отчего частично утратил приобретенные ранее навыки.

— Мы проходили обследования, осваивали разные методики, ездили на реабилитацию. Благодаря упорным занятиям Ваня многому научился: он сам сидит, сползает с кровати, достает игрушки, пытается пользоваться мобильным телефоном и клавиатурой компьютера, даже помогает мне готовить еду. Недавно ему сделали нейрохирургическую операцию, направленную на борьбу со скованностью мышц. Теперь у него появилась свобода движений, и он сможет научиться ходить, — рассказывает мама Вани Марина Щербак.

У Вани детский церебральный паралич.

— Мальчик нуждается в реабилитационном лечении. Для выработки навыка самостоятельного передвижения необходимо нормализовать тонус мышц, улучшить координацию движений и равновесие в положении стоя и сидя, говорит Оксана Жексенова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 222 295 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Лечение это дорогое, оплатить его мне не по силам: я одна воспитываю двоих сыновей, живем на пособие и пенсию по инвалидности. Пожалуйста, помогите! — просит Марина.

Помочь Ване можно по ссылке.