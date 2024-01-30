В Новосибирске мошенники собрали с россиян более 1 млн за выдачу псевдозаймов

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор директору колл-центра, который собирал «страховые взносы» за помощь в получении кредитов. Жертвами мошенников стали жители со всех регионов страны.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года Евгений Банников организовал колл-центр по выдаче кредитов, сотрудники которого звонили гражданам по всей России и предлагали от кредитной организации помощь в получении займа. «Сотрудники» диктовали россиянам данные счета или банковской карты, куда было необходимо перечислить страховой взнос. После того, как человек осуществлял перечисление денежных средств, с ним переставали выходить на связь. На доверчивых россиянах Банников и его подельники успели заработать 1 миллион 145 тысяч рублей. Деятельность «колл-центра» пресекли сотрудники полиции.

В апреле 2022 года после возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц» организатора отправили под домашний арест.

— Евгений Банников признан виновным в 39 эпизодах мошенничества. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в ИК общего режима. В срок отбытия наказания Банникову зачтено время его нахождения под домашним арестом, — сообщили Infopro54 в пресс-службе суда.

Ранее редакция сообщала о том, что трое жителей Новосибирска продавали фиктивные машины и сдавали в аренду чужое жилье на бесплатных сайтах объявлений.