11 незаконных свалок было ликвидировано в Новосибирской области

Всего 11 незаконных свалок было ликвидировано в 2023 году. На данный момент в Новосибирской области зарегистрировано более 290 незаконных полигонов для хранения мусора.

— Всего на это дело ушло порядка 43 миллиона рублей, — рассказал Юрий Марченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области на пресс-конференции.

Всего за более чем двух летний период было ликвидировано 22 незаконных свалки, на площади более 40 гектаров. 80 тысяч тонн отходов было вывезено.

По словам Марченко, в этом году важно довести методическую работу по правильному учету объемов отходов на незаконных свалках и технологии их вывоза.

Ранее редакция сообщала о том, что ликвидацию свалки завершат осенью этого года в Пашино.