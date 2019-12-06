На территории Новосибирской области выявлено более 20 тонн зараженного винограда

На текущей неделе 20,25 т фруктов поступили из Республики Узбекистан автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

— При проведении карантинного фитосанитарного контроля на одном из новосибирских складов временного хранения (СВХ) инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области выявили в партии свежего узбекистанского винограда опасный карантинный объект — повилику полевую. Наличие карантинного вредоносного сорняка также было подтверждено лабораторными исследованиями в новосибирском филиале ФГБУ ЦНМВЛ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в целях недопущения заноса и возможного распространения карантинного объекта зараженная продукция высокого фитосанитарного риска запрещена к реализации на территории Российской Федерации, и в рамках законодательства по решению владельца груза возвращена по месту выбытия.

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