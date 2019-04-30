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Волейбольный центр появится на полгода раньше, чем планировалось

Вокруг объекта власти рассчитывают создать серьезную рекреационную зону.
  • 30/04/2019, 17:22
Волейбольный центр появится на полгода раньше, чем планировалось

В настоящее время на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской идут строительные работы по возведению крупнейшего за Уралом волейбольного центра, начатые в июне прошлого года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — май 2020 года. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в рамках пресс-конференции в ТАСС. Ранее сдача объекта анонсировалась в декабре 2020 года.

Помимо министерства строительства активное участие в работах принимает мэрия Новосибирска, в зоне ответственности которой — окружающая будущий объект среда.

  Это достаточно большая территория,  говорит Иван Шмидт.  Как известно, там расположен «Шанхай», частные застройки. Сегодня сделан проект планировки территории. Она будет сформирована как территория устойчивого развития и предоставлена для освоения застройщику. У нас там есть озеро, и может получиться достаточно серьёзный рекреационный центр.

Подрядчиком строительных работ на объекте является компания ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС». Стоимость контракта составляет 505,7 млн. руб.

Фото: vk.com

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