Новосибирские ученые получат 200 млн рублей на разработку перспективного метода лечения рака

Новосибирские ученые в 2021 году получат из резервного фонда правительства РФ 200 млн рублей на продолжение исследований в области бор-нейтронозахватной терапии рака, которые проводят на базе Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Уже сегодня в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН создан прототип источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии, идет оптимизация его конструкции для клинического использования. Совместно со специалистами в области химии, биологии, медицины разрабатываются средства адресной доставки препаратов бора, проводятся исследования метода на клеточных культурах и мелких животных. Внимание Правительства РФ к перспективной разработке новосибирских исследователей исключительно позволит сконцентрировать усилия специалистов разных направлений на важнейшем этапе работ – проведении комплексных клинических испытаний, сертификации оборудования, создании протокола лечения», — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

В последующие три года в рамках бюджета на 2023 и 2024 годы планируется направить в регион до 400 млн рублей в рамках перераспределения бюджетных ассигнований.