Сенатор Александр Карелин посетил турнир по греко-римской борьбе под Новосибирском

Сенатор Александр Карелин посетил турнир по греко-римской борьбе в Бердске. Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте мэр города Роман Бурдин.
— Александр Александрович (Карелин) и Роман Валерьевич (Бурдин) поздравили спортсменов, — говорится в сообщении.
Турнир был посвящен Льву Максимову, Герою Социалистического труда.
В этом году турнир собрал 92 спортсмена в возрасте 12-17 лет. Они приехали из разных уголков Сибири, а также Казахстана и Узбекистана.
Ранее редакция сообщала о том, что чемпионат мира по бильярду пройдет в следующем году в Новосибирске.
Фото с сайта администрации Бердска.
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