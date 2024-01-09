Сенатор Александр Карелин посетил турнир по греко-римской борьбе под Новосибирском

Сенатор Александр Карелин посетил турнир по греко-римской борьбе в Бердске. Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте мэр города Роман Бурдин.

— Александр Александрович (Карелин) и Роман Валерьевич (Бурдин) поздравили спортсменов, — говорится в сообщении.

Турнир был посвящен Льву Максимову, Герою Социалистического труда.

В этом году турнир собрал 92 спортсмена в возрасте 12-17 лет. Они приехали из разных уголков Сибири, а также Казахстана и Узбекистана.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпионат мира по бильярду пройдет в следующем году в Новосибирске.