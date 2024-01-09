Белые медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке

Белые медвежата Белка и Стрелка шуточно подрались в Новосибирском зоопарке. Видео с дракой опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах можно наблюдать, как один из белых медвежат «напал» на свою маму Герду. Увидев такое, второй ребенок тоже решил присоединится к игре. Однако мама-медведица не была настроена на игры и попыталась прекратить безобразия. Но вместо прекращения, медвежата начали шуточную драку уже между собой.

— Герда занимается воспитанием медвежат, а им хочется играть, — подчеркнула автор видео Анна Новикова.

Ранее редакция сообщала о том, что капибара в Новосибирском зоопарке искупалась в тазике перед Новом годом.