Белые медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке

Белые медвежата Белка и Стрелка шуточно подрались в Новосибирском зоопарке. Видео с дракой опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах можно наблюдать, как один из белых медвежат «напал» на свою маму Герду. Увидев такое, второй ребенок тоже решил присоединится к игре. Однако мама-медведица не была настроена на игры и попыталась прекратить безобразия. Но вместо прекращения, медвежата начали шуточную драку уже между собой.
— Герда занимается воспитанием медвежат, а им хочется играть, — подчеркнула автор видео Анна Новикова.
Ранее редакция сообщала о том, что капибара в Новосибирском зоопарке искупалась в тазике перед Новом годом.
Фото: скриншот с видео Анны Новиковой.
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